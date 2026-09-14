OM-PSG : McCourt réalise un exploit historique

L’OM affronte le PSG dans moins d’une semaine et le Vélodrome est encore loin d’afficher complet pour le Classique. Un triste exploit attribué à la politique menée cet été par Frank McCourt.

Le début de saison est très difficile pour l’Olympique de Marseille avec une victoire et trois défaites en Ligue 1 . Les matchs contre Monaco, le Paris FC et Rennes ont plongé l’équipe de Bruno Genesio en plein doute… et les supporters marseillais avec. Pour l’heure, le Vélodrome continue de soutenir son équipe. Les différents groupes de supporters ont bien compris que l’équipe donnait le maximum et que Bruno Genesio essayait de tirer le maximum de son groupe, décimé par un mercato estival destructeur avec les départs d’Aubameyang, Greenwood, Traoré, Timber, Medina, Balerdi ou encore Rulli.

Le Vélodrome loin d'être plein pour OM-PSG

Un homme n’échappe toutefois pas aux critiques dans les virages de l’enceinte marseillaise : Frank McCourt. Ciblé par les banderoles lors de la réception du Paris FC, le propriétaire de l’OM a « pété » la hype qui entourait le club phocéen ces dernières années selon le compte spécialisé Le Petit OM, qui révèle par ailleurs que le Vélodrome est loin d’être plein pour Marseille-PSG dans moins d’une semaine.

« 8900 places restent à vendre pour OM-PSG... Bravo Franck t'as réussi à péter la hype d'un stade plein à tous les matchs en un été ! » a publié le compte insider sur X. Frank McCourt est plus que jamais la cible des supporters de l’Olympique de Marseille… mais pas uniquement. Après la défaite à Rennes vendredi soir en ouverture de la 4e journée de Ligue 1, Bruno Genesio a également pris la parole pour mettre la pression sur son actionnaire.

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