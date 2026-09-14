OM-PSG : McCourt réalise un exploit historique
Frank McCourt

OM-PSG : McCourt réalise un exploit historique

OM14 sept. , 13:00
parCorentin Facy
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L’OM affronte le PSG dans moins d’une semaine et le Vélodrome est encore loin d’afficher complet pour le Classique. Un triste exploit attribué à la politique menée cet été par Frank McCourt.
Le début de saison est très difficile pour l’Olympique de Marseille avec une victoire et trois défaites en Ligue 1. Les matchs contre Monaco, le Paris FC et Rennes ont plongé l’équipe de Bruno Genesio en plein doute… et les supporters marseillais avec. Pour l’heure, le Vélodrome continue de soutenir son équipe. Les différents groupes de supporters ont bien compris que l’équipe donnait le maximum et que Bruno Genesio essayait de tirer le maximum de son groupe, décimé par un mercato estival destructeur avec les départs d’Aubameyang, Greenwood, Traoré, Timber, Medina, Balerdi ou encore Rulli.

Le Vélodrome loin d'être plein pour OM-PSG

Un homme n’échappe toutefois pas aux critiques dans les virages de l’enceinte marseillaise : Frank McCourt. Ciblé par les banderoles lors de la réception du Paris FC, le propriétaire de l’OM a « pété » la hype qui entourait le club phocéen ces dernières années selon le compte spécialisé Le Petit OM, qui révèle par ailleurs que le Vélodrome est loin d’être plein pour Marseille-PSG dans moins d’une semaine.
« 8900 places restent à vendre pour OM-PSG... Bravo Franck t'as réussi à péter la hype d'un stade plein à tous les matchs en un été ! » a publié le compte insider sur X. Frank McCourt est plus que jamais la cible des supporters de l’Olympique de Marseille… mais pas uniquement. Après la défaite à Rennes vendredi soir en ouverture de la 4e journée de Ligue 1, Bruno Genesio a également pris la parole pour mettre la pression sur son actionnaire.

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Interrogé sur les objectifs du club cette fin avec cet effectif réduit, l’entraîneur phocéen a expliqué que ce « n’était pas à (lui) de le dire ». Plus tard, on apprenait que c’est bien Frank McCourt, et non Stéphane Richard ni Grégory Lorenzi, qui était visé. L’Américain connaît sans aucun doute l’une de ses plus fortes zones de turbulence depuis son arrivée en France il y a dix ans. A voir désormais comment il va réussir à s’en sortir.
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Dsl mais l'an passé avec l'equipe qu'on avait je pensais vraiment qu'on allait faire l'impasse sur la coupe d'europe .. on a eu du bol nos recrues ont performé mais avec l'effectif reduit et le coaching de fonseca .. tous le monde etait cramé en fevrier avec blessure en cascade et fatigue general ... or genesio a perdu des joueurs et n'en a eu aucun .. c'est quoi le mieux? jouer le championnat a font ou essayer de jouer les 2 et au final se planter en coupe et en championnat?

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c'est toi le footix la frite molle et oui un numero 9 on regarde ses stats avant toute chose c'est factuel!!! tout le monde ? prend pas des reves pour des realités parle en ton nom et pas celui du reste du monde

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