PSG : L’Equipe agresse un Parisien nullissime à Brest

Brillant mercredi en Ligue des Champions face à Bratislava, Nuno Mendes a vécu une soirée autrement plus difficile face au Stade Brestois dimanche soir. Le défenseur portugais s’est fait lynché dans L’Equipe.

Homme fort du Paris Saint-Germain ces dernières années, Nuno Mendes est sans conteste le meilleur joueur du monde au poste de latéral gauche. Il n’en reste pas moins que l’ancien défenseur du Sporting peut passer à côté de ses matchs et le déplacement en Brest fait office de piqûre de rappel. Auteur d’une nouvelle performance très solide contre Bratislava en Ligue des Champions mercredi soir au Parc des Princes, le latéral gauche parisien a été bien plus dans le dur face au Stade Brestois, ce dimanche au Stade Francis le Blé lors de la 4e journée de Ligue 1

L’Equipe n’a d’ailleurs pas raté le Portugais en lui affligeant la pire note du match avec un impitoyable 3/10. « Etincelant contre Bratislava, mercredi en Ligure des Champions, le Portugais a traversé une soirée plus difficile. Rarement un ailier ne l’avait mis autant en difficulté dans le un-contre-un que Versini. Sa passe ratée qui conduit au poteau de Doumbia aurait pu avoir des conséquences plus lourdes » écrit le quotidien national. D’autres joueurs du PSG ont été mal notés par L’Equipe.

Nuno Mendes en grosse difficulté à Brest

C’est par exemple le cas de Vitinha et de Kvaratskhelia, lesquels ont hérité d’un mauvais 4/10. En revanche, deux hommes sont clairement sortis du lot en Bretagne : Matvey Safonov et Willian Pacho, qui ont respectivement obtenu les notes de 8 et de 7/10. Dans le secteur offensif, le buteur Ferran Torres est celui qui s’en est le mieux sorti, confirmant son adaptation éclaire au Paris Saint-Germain avec une nouvelle réalisation en Ligue 1. Prochaine échéance pour le club de la capitale, qui est remonté à la 7e place grâce à son succès à Brest : le déplacement sur la pelouse de l’Olympique de Marseille pour le Classique dimanche prochain au Vélodrome.