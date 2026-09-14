PSG : Joan Garcia après Safonov, la porte s'ouvre

Sous contrat avec Barcelone jusqu’en juin 2031, Joan Garcia suscite de nombreuses convoitises sur le marché des transferts. Un départ n’est pas impossible et cela pourrait donner des idées au PSG.

Recruté en juillet 2025 pour 25 millions d’euros en provenance de l’Espanyol Barcelone pour prendre la succession de Marc-André Ter Stegen, Joan Garcia a très vite fait l’unanimité en Catalogne. Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de sa génération, il a largement contribué aux deux titres consécutifs des Blaugrana en Liga. Sous contrat jusqu’en 2031, il se retrouve toutefois courtisé et un départ d’ici un ou deux ans n’est pas à exclure selon Ekrem Konur.

Le journaliste l’affirme, plusieurs clubs de Premier League sont notamment sur les rangs pour tenter de faire craquer Barcelone dans le dossier Joan Garcia. Arsenal et Tottenham sont cités et vont devoir se montrer très convaincants pour obtenir le feu vert du Barça alors que la clause libératoire de Joan Garcia s’élève à plus de 400 millions d’euros. Le double champion d’Espagne en titre reste néanmoins fragile sur le plan économique et pourrait craquer à partir d’une certaine somme, explique notre confrère. Ce dossier pourrait retenir l’attention… du Paris Saint-Germain.

Une opportunité à saisir pour Joan Garcia ?

Et pour cause, le club de la capitale continue de faire confiance à Matvey Safonov, mais certains en interne doutent de la capacité du Russe à tenir ce rôle sur le très long terme. En parallèle, Lucas Chevalier n’a pas réussi à s’imposer et en ce début de saison 2026-2027, le Français n’a pas bousculé la hiérarchie à son profit. Un joueur tel que Joan Garcia, très à l’aise au pied ainsi que pour couvrir la ligne défensive de son équipe, serait adapté à ce que demande Luis Enrique. Reste maintenant à voir si le Paris SG tentera sa chance dans ce dossier qui sera quoi qu’il arrive très onéreux. Les supporters du club Bleu et Rouge, bien que de plus en plus attachés au Russe Safonov, y seraient sans doute favorables.