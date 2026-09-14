Un point au Paris FC, il admire l'OL

L'OL a fait un tout petit match nul sur le terrain du Paris FC ce week-end. Mais Sidney Govou, d'habitude si critique avec son ancien club, range ce point pris au rayon des solides performances de la formation de Paulo Fonseca.

L’OL est loin d’avoir fait un grand match ce samedi face au Paris FC, mais il est allé chercher un point chez une équipe qui commence à être prise au sérieux en France. Voilà comme Sidney Govou a résumé la performance des joueurs de Paulo Fonseca, très peu dangereux offensivement, mais qui ont su tenir le choc face à une équipe pressentie pour jouer les places européennes ce week-end.

Govou pour une fois positif avec l'OL

Il ne s’agit plus du promu qui découvrait la Ligue 1 la saison dernière, et il faut prendre ce point pris à Jean-Bouin de manière très positive selon la légende de l’OL, pourtant rarement bienveillante avec son ancien club quand il n’affiche pas un niveau satisfaisant.

« À un moment donné il faut se dire que l’OL a pris un point à l’extérieur contre une équipe qui potentiellement est faite pour jouer dans les six premiers. Le Paris FC est une équipe qui concourt pour l’objectif que l’OL cherche. La masse salariale du PFC est plus importante que celle de Lyon. Paris FC est, en France, l’un des rares clubs qui a le plus dépensé pour se renforcer. Il est rare de voir dans le foot français un club qui achète plus qu’il ne vend. C’est dur à dire, mais factuellement cette équipe parisienne est peut-être meilleure que nous », a souligné l’ancien international français dans les colonnes du Progrès.

Un constat qui peut surprendre, mais qui permet de valoriser cette performance à Paris. En tout cas, sur cette rencontre, l’OL n’a pas montré sa supériorité sur le PFC, et avec une seule frappe cadrée de la rencontre, ne pouvait pas s’en tirer beaucoup mieux qu’avec un point. La conséquence est donc positive aux yeux de Sidney Govou, qui voit toujours Lyon dans les places européennes après quatre journées.