L'OM rate une vente XXL, Benatia accuse Greenwood

L'OM rate une vente XXL, Benatia accuse Greenwood

OM14 sept. , 14:00
parCorentin Facy
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Le mercato estival a été terrible pour l’OM, avec les départs de nombreux joueurs de qualité dont Mason Greenwood, vendu au rabais à Fenerbahçe.
En position de faiblesse cet été avec une obligation de vendre pour se conformer aux exigences de la DNCG et de l’UEFA, l’Olympique de Marseille n’a pas eu d’autre choix que de se séparer de Mason Greenwood. L’ailier anglais a été vendu à Fenerbahçe pour 39 millions d’euros, mais l’opération n’a rapporté que 23,5 millions d’euros à l’OM puisque Manchester United avait encore 40% des droits du joueur.
Cette vente à un prix relativement faible a étonné Medhi Benatia, d’autant plus que le Marocain avait mis les agents du joueur et la nouvelle direction de l’Olympique de Marseille en relation avec l’Atlético de Madrid ou encore Al Ahli. Des clubs qui auraient pu permettre à l’OM de récupérer plus d’argent dans la transaction. De quoi laisser des regrets au club phocéen dans un mercato où chaque million d’euros avait plus que jamais son importance.
« L’OM en position de faiblesse pour vendre ? Forcément, c’est plus difficile mais ça a toujours été le cas. Quand on a vendu Luis Henrique à l’Inter Milan, on doit absolument le vendre avant le 30 juin pour le fair-play financier, quand je me pointe avec monsieur Ausilio là-bas, je ne suis pas en position de force et pourtant on en a tiré 23 millions d’euros. Ca dépend aussi du joueur, est-ce qu’il a envie d’y mettre du sien… Mason Greenwood avait très vite acté le fait de vouloir aller à Fenerbahçe » a d'abord lancé le nouveau consultant de Canal+ dans le CFC avant de conclure.
Si le joueur avait été un peu plus ouvert plus tôt...
- Medhi Benatia sur Canal+
« Je n’ai pas fais la vente. Mais à la demande du conseil de surveillance, j’ai mis les agents en relations avec l’Atlético de Madrid, avec Al-Ahli en Arabie saoudite et avec Fenerbahçe. Ils ont fait leurs discussions et leur vente. Mais si le joueur avait été un peu plus ouvert plus tôt, l’OM aurait pu le vendre plus cher et peut-être dans un meilleur championnat, l’Atlético de Madrid ça aurait été peut-être mieux pour lui mais c’est son choix » a analysé l’ancien directeur du football de l’OM. La question est maintenant de savoir si le Marocain aurait réussi à mieux gérer ce dossier que Grégory Lorenzi s’il était resté en place…

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