Bidstrup fait un immense sacrifice pour jouer à l'OL

L'OL s'est bien renforcé cet été lors du mercato. Mads Bidstrup a notamment rejoint les rangs des Gones. Et il est plus qu'épanoui dans le Rhône.

L'Olympique Lyonnais a de belles ambitions cette saison, que ce soit sur la scène nationale ou européenne. Malgré quelques difficultés financières cet été, les pensionnaires du Groupama Stadium ont néanmoins réussi à boucler quelques jolis coups. Mads Bidstrup fait partie des nouveaux joueurs qui ont rejoint l' OL . Le milieu de terrain danois s'est déjà bien acclimaté à son nouveau rôle et à sa nouvelle formation. Mais son état physique pose toujours question, lui qui a récemment souffert d'une blessure au genou. Bidstrup se veut toutefois rassurant à ce sujet.

Tout va bien, Bidstrup le jure

Lors d'une interview accordée à Olympique et Lyonnais, le natif de Køge a d'ailleurs indiqué qu'il était même disposé à jouer avec la douleur s'il le fallait : « Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. J'ai eu quelques blessures au genou. C'est le cas pour d'autres joueurs aussi. Mais j'ai joué depuis trois ans et demi sans problème. J'espère que tout le monde peut le voir. Je peux l'assurer, il n'y a pas de problème. J'espère que tout le monde peut voir que mon niveau physique est là où il le faut. Je suis prêt à travailler, mais aussi à jouer avec la douleur s'il le faut. Cela m'importe peu, je ferai tout pour ce blason de l'OL. »

Lire aussi Anderlecht prévient l'OL pour mercredi

L'OL sera en déplacement à Anderlecht ce mercredi soir en Ligue Europa et aura besoin de toutes ses forces vives pour aller chercher un résultat en Belgique. Bidstrup et ses partenaires devront envoyer un message fort après leur élimination en barrage qualificatif pour la Ligue des champions. L'Olympique Lyonnais aura besoin d'un état d'esprit irréprochable et d'un grand sens du sacrifice. Bidstrup semble avoir les deux pour s'imposer dans le Rhône.