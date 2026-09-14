Benzema à Leverkusen, énorme surprise en préparation

Dsl mais l'an passé avec l'equipe qu'on avait je pensais vraiment qu'on allait faire l'impasse sur la coupe d'europe .. on a eu du bol nos recrues ont performé mais avec l'effectif reduit et le coaching de fonseca .. tous le monde etait cramé en fevrier avec blessure en cascade et fatigue general ... or genesio a perdu des joueurs et n'en a eu aucun .. c'est quoi le mieux? jouer le championnat a font ou essayer de jouer les 2 et au final se planter en coupe et en championnat?
bourricot tu est bourricot tu restera
c'est toi le footix la frite molle et oui un numero 9 on regarde ses stats avant toute chose c'est factuel!!! tout le monde ? prend pas des reves pour des realités parle en ton nom et pas celui du reste du monde
un âne on en fait pas un cheval de course
Décidément certains n’auront de cesse tant que SAFONOV sera parisien et tout est bon pour essayer de le déstabiliser,même si c’est un des acteu principaux de la victoire en championship.A se demander qui est à la manœuvre…
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|1
|1
|2
|8
|7
|1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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