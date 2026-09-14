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Benzema

Benzema à Leverkusen, énorme surprise en préparation

Arabie Saoudite14 sept. , 12:40
parHadrien Rivayrand
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Karim Benzema pourrait prochainement revenir jouer en Europe. Le Bayer Leverkusen est notamment intéressé par les services de l'international français.
Karim Benzema est actuellement sans club depuis son départ d'Al-Hilal. L'attaquant français se cherche un nouveau challenge, que ce soit en Asie ou en Europe. L'Arabie saoudite n'a pas prévu de se séparer de sitôt de KB9, qui dispose même d'un contrat d'ambassadeur du Royaume jusqu'en 2030. Mais il pourrait tout de même quitter le pays pour quelques mois afin de relever un nouveau défi. Et le natif de Lyon pourrait bien rebondir en Bundesliga.

Benzema à Leverkusen, le gros coup ? 

Selon les informations d'Ilyes Kaddouri, le Bayer Leverkusen pourrait en effet réaliser un énorme coup en s'attachant les services de l'ancien Lyonnais. Le journaliste précise que Benzema a déjà eu des échanges avec Moussa Diaby et Lucas Vazquez concernant le projet du club allemand. Et Karim Benzema est apparemment très emballé par la perspective de rallier la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Afin que ce mouvement puisse se faire, une solution devra tout de même être trouvée avec l'Arabie saoudite afin d'assouplir les conditions de son contrat d'ambassadeur.

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Tout semble encore ouvert concernant l'avenir de Karim Benzema, qui n'a pas prévu de raccrocher les crampons. Nul doute qu'un retour en Europe dans une équipe ambitieuse, qui disputera cette saison la Ligue Europa, saurait faire sensation. En Bundesliga, Karim Benzema pourrait aussi faire parler la poudre dans un championnat ouvert, tout en apportant son expérience à un Bayer Leverkusen qui veut jouer les premiers rôles dans toutes les compétitions.
En plus du Bayer Leverkusen, des formations de Turquie surveillent aussi la situation de Karim Benzema. A lui de trouver la meilleure solution pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Mais il ne manque en tout cas pas de propositions alléchantes sur le papier.
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