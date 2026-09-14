Ligue 1+ à moitié prix pour OM -PSG, c’est cadeau

Avant la 5e journée de championnat et le Classique prévu dimanche soir au Vélodrome, Ligue 1+ propose une réduction. La chaîne de la Ligue de Football Professionnel espère encore augmenter son nombre d’abonnés, déjà en hausse depuis le début de la saison.

Etant donné la petite forme des Marseillais, le Classique n’arrive pas forcément au meilleur des moments. On risque d’assister à un choc déséquilibré entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, trois jours après son déplacement sur le terrain de Besiktas en Ligue Europa. Il n’empêche que cette affiche attire toujours du monde au stade et devant les écrans. Ce que Ligue 1+ sait parfaitement. Alors avant le début de cette 5e journée de championnat, la chaîne de la Ligue de Football Professionnel profite de ce week-end particulier pour lancer une offre.

A partir de ce mardi 15 septembre, et pour une durée de 11 jours, il sera possible de s’abonner pour seulement 9,99 euros par mois lors des deux premiers mois, puis le prix passera à 19,99 euros pour les dix mois suivants. La promotion est effectivement conditionnée à un engagement d'un an, avec une possibilité de regarder deux écrans de manière simultanée. « Avec cette offre exceptionnelle, Ligue 1+ confirme sa volonté de rendre accessible au plus grand nombre une expérience premium dédiée aux passionnés de football », indique le diffuseur exclusif du championnat français, fier de l’augmentation du nombre d’abonnés ces dernières semaines.

« Cette opération s'inscrit dans la continuité de la forte dynamique observée depuis la reprise des championnats de Ligue 1 McDonald's et de Ligue 3 BETCLIC et le lancement de la deuxième saison de Ligue 1+ », se réjouit Ligue 1+ dans son communiqué transmis aux médias. Reste à savoir si la promotion et le Classique suffiront pour attirer d’autres clients, sachant que la journée à venir sera également marquée par les affiches Monaco-Lens vendredi et OL-Rennes samedi.