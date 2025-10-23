ICONSPORT_274476_0390

L'Europe hallucine, le PSG le fait signer

PSG23 oct. , 8:20
parGuillaume Conte
3
Déjà considéré comme une valeur sûre de ce PSG version 2025-2026, Senny Mayulu montre qu'il peut jouer partout, et bien. Les clubs européens lui tournent autour, mais le PSG a déjà réagi.
Titulaire à chaque match de Ligue des Champions depuis le début de la saison, Senny Mayulu n’est plus une révélation au sein du PSG. Buteur lors de la victoire en finale l’an passée, le milieu offensif est capable de s’adapter aux besoins de Luis Enrique, qui en a eu besoin vu les nombreuses blessures depuis le début de la saison. Mais même quand tout le monde reviendra de l’infirmerie, le joueur natif du Blanc-Mesnil aura clairement son mot à dire. 
Sa progression rectiligne, et son attitude travailleuse sans faire de vagues, rendent le PSG heureux. Et cela va se traduire par une grosse annonce dans les prochaines semaines. En effet, le compte PSG Inside Actus révèle que la prolongation de contrat de l’international espoirs est en très bonne voie.
Actuellement, Mayulu possède toujours son contrat signé en mai 2024, à une époque où il n’était pas encore très connu. Depuis, c’est l’explosion et sa valeur marchande est par exemple passée de 5 millions d’euros fin 2024, à 25 millions d’euros un an plus tard. Mais pas question d’envisager un transfert pour le PSG, qui va le garder sur le très long terme, et compte bien le récompenser pour sa progression.

Lire aussi

PSG : Safonov exfiltré, le Qatar emploie les grands moyensPSG : Safonov exfiltré, le Qatar emploie les grands moyens
Le PSG touche déjà le gros lot en C1Le PSG touche déjà le gros lot en C1
Ainsi, face aux sollicitations inévitables des clubs européens, le Paris SG a décidé d’accélérer les discussions et va boucler rapidement son nouveau contrat, qui l’emmènera certainement sur le très long terme avec le club de la capitale. Il est sur le point de trouver un accord pour s’engager jusqu’en 2030, même si, comme la saison dernière, les dirigeants parisiens veulent attendre le début de l’année 2026 pour officialiser toutes les prolongations dans la foulée.
Celle de Senny Mayulu sera certainement l’une des plus simples à boucler, le joueur souhaitant vivement continuer chez les champions de France et d’Europe.
3
Derniers commentaires

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

Alors si Nasri l'a dit alors c'est que ça doit être vrai mais c'est quand même bizarre que dans l'autre sens on va dire c'est normal il est marseillais 🤨

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

Et toi tu es idiot depuis quand ,c'est de.naissance ?

TV : OL - Bâle, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Il y avait pas un problème avec le sponsoring de Bâle ?

OL : Paulo Fonseca répond aux accusations

Rien de surprenant On savait en début de saison que ce serait difficile. Des match comme celui de Nice, on en aura d'autre. le gros doute c'est que même si on aligne une défense un peu plus faible ou avec moins d'automatisme, on a pas de quoi compenser devant avec une attaque qui ferait le taf.

L'OL en Europe, c'est un flop total !

change de "disqu" tu radotes.

