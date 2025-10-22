le psg s active pour virer safonov iconsport 267396 0168 397791

PSG : Safonov exfiltré, le Qatar emploie les grands moyens

PSG22 oct. , 22:00
parCorentin Facy
0
Malgré le départ de Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov ne dispose pas de temps de jeu au PSG cette saison. Une situation intenable pour l’international russe, lequel envisage sérieusement de partir en janvier.
Matvey Safonov espérait secrètement que le départ de Gianluigi Donnarumma à Manchester City allait lui profiter. L’international russe a vu débarquer Lucas Chevalier, lequel peine à convaincre depuis son transfert en provenance de Lille. Une opportunité en or pour Safonov de revenir en grâce aux yeux de Luis Enrique ? Il n’en est rien. Malgré l’adaptation difficile de l’international français, le coach du PSG lui a renouvelé sa confiance avant le déplacement à Leverkusen en Ligue des Champions.
Matvey Safonov ronge de son côté son frein et n’a pas joué une seule minute depuis le début de la saison. Une situation frustrante au possible pour l’ancien gardien de Krasnodar, lequel pourrait accepter l’idée d’un départ lors du mercato hivernal. Une tendance confirmée par le média russe Sport Express, qui explique que le Paris Saint-Germain pourrait prêter son actuel gardien numéro deux lors du prochain mercato. Le média Sport24 explique de son côté que trois clubs sont intéressés par la perspective de récupérer Matvey Safonov dans les semaines à venir.

Safonov envoyé par le Qatar à Braga ?

C’est notamment le cas du FC Valence et du Sporting Portugal, à la recherche d’un gardien et qui ont dans un coin de la tête le gardien russe du PSG. Un troisième club est sur les rangs et il pourrait vite représenter la solution la plus crédible pour Matvey Safonov : le Sporting Braga, club filial… du Qatar. Désireux de vite exfiltrer son gardien, notamment pour éviter un conflit à moyen terme avec l’international ukrainien Illya Zabarnyi, le Paris Saint-Germain pourrait profiter de son influence à Braga pour rapidement finaliser le prêt de Safonov au sein du club portugais. Un scénario qui n’est absolument pas à exclure même si pour l’heure, aucune information n’a filtré sur le club en pole position à ce jour pour l’avenir du gardien russe de 24 ans. Il est en tout cas de plus ne plus probable de voir Matvey Safonov quitter la capitale française cette saison, ce qui signifierait que le jeune gardien italien Renato Marin deviendrait la doublure de Lucas Chevalier au PSG.
0
Loading