Le PSG touche déjà le gros lot en C1

PSG22 oct. , 21:00
parQuentin Mallet
En remportant ses trois premiers matchs de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s'assure déjà un joli jackpot qui pourrait croitre exponentiellement selon ses résultats dans la compétition.
En 2024-2025, le Paris Saint-Germain a réalisé une saison historique. Un classique doublé Ligue 1 - Coupe de France auquel s'est ajouté la tant convoitée Ligue des champions. A la recherche de ce Graal européen depuis des années, le club de la capitale s'est enfin offert ce bonheur en se débarrassant de Brest, Liverpool, Aston Villa, Arsenal puis l'Inter Milan dans une finale d'anthologie. Un sacre qui a de toute évidence permis aux dirigeants parisiens de renflouer les caisses, avec près de 150 millions d'euros récoltés. Et Paris est sur la bonne voie pour réitérer un tel exploit économique grâce à son début de saison parfait en Ligue des champions.

Le butin colossal du PSG

En effet, comme le rappelle Sportune, chaque victoire en phase de championnat de la Ligue des champions assure 2,1 millions d'euros de gain. Avec trois matchs remportés sur autant disputés, Nasser al-Khelaïfi s'assure déjà 6,1 millions d'euros pour l'instant. Mais ce n'est pas tout puisque cet argent s'ajoute aux 18,62 millions d'euros de prime de participation commune attribuée aux 36 équipes en lice dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. De quoi porter momentanément le total à 24,92 millions d'euros.
La suite ? Le média spécialisé dans le sport business indique que le PSG va toucher des bénéfices du pilier « valeur », soit un peu plus de 11 millions d'euros liés au classement au coefficient UEFA, ainsi que près de 33 millions d'euros liés aux droits télévisuels. Enfin, ce total de gains peut encore être augmenté grâce au sportif : 9,9 millions d'euros sont promis au premier du classement final de la phase de ligue, ainsi que 2 millions d'euros bonus pour avoir terminé entre la 1ère et le 8e place. Etant donné qu'une telle position au classement qualifierait le PSG pour les huitièmes, ce seraient alors quelque 11 millions d'euros qui s'ajouteraient au butin. En bref, Paris a tout intérêt à performer sur la scène européenne.
