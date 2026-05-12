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Les corners d'Arsenal, le PSG prend une décision radicale

PSG12 mai , 15:30
parGuillaume Conte
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Le PSG est totalement concentré sur la finale de Ligue des Champions face à Arsenal, et prépare déjà ses gardiens aux tactiques très limites des Gunners sur les corners.
Il y a certes le match du titre à Lens de ce mercredi. Mais au PSG, les regards sont déjà tournés vers la Ligue des Champions. Après un parcours une nouvelle fois épatant face à Chelsea, Liverpool et le Bayern Munich, le PSG affrontera Arsenal en finale à la fin du mois de mai. L’occasion de prendre encore une fois le meilleur sur une équipe de Premier League. La saison passée, cela avait été très compliqué pour les Parisiens, et cette année, Arsenal assume totalement le fait de miser sur les longues touches et les corners pour s’imposer. Quitte à être au bord de la régularité sur les contacts dans la surface.

Entrainement spécifique pour Safonov

Une situation que le PSG peut redouter. Matvey Safonov n’est clairement pas un spécialiste des sorties aériennes, et il s’agit même là de son gros point faible. Un peu comme un certain Gianluigi Donnarumma… Les Gunners raffolent des écrans et des ceinturages dans la surface, et le PSG se tient prêt. Ce mardi, à l’entraînement, Matvey Safonov et les autres gardiens du club se sont entrainés spécifiquement aux coups de pied arrêtés défensifs, se retrouvant malmenés par des coéquipiers tout en devant s’emparer des ballons dans leur zone. C'est ce qu'explique RMC Sport.
Un entrainement clairement ciblé pour se sortir des situations compliquées que représentent les corners défensifs, où les joueurs d’Arsenal s’occupent presque plus du gardien adverse que du ballon. Cela a d’ailleurs tendance à faire polémique en Angleterre, où West Ham s’est vu refuser un but capital contre les Gunners pour une tactique déjà utilisée par ces derniers… L’arbitre de la rencontre devra donc suivre ce dossier toujours très compliqué de près pendant la finale, la formation londonienne misant beaucoup sur les coups de pied arrêtés pour gagner les matchs fermés.
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t'avales ?

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On en reste bouche bée … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Barcola vaut pareil que ce joueur pour moi, fait pleinement partie du système Lucho donc aucun intérêt. Prendre un joueur de ce calibre il faut lui faire la place sinon c'est la mer2.

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
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Lens
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3
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4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
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11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
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353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
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16
Nice
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