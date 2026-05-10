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Arsenal sauvé par la VAR, y’avait-il faute sur Raya ?

Premier League10 mai , 20:40
parGuillaume Conte
0

Dans le mano à mano entre Manchester City et Arsenal, les deux équipes en tête de la Premier League ont gagné ce week-end.
Si les Sky Blues n’ont pas fait de pitié face à Brentford avec une victoire 3-0, Arsenal a comme prévu eu beaucoup de mal à se défaire de West Ham. Les Hammers, qui jouaient pour leur maintien, se sont inclinés 1-0 après un but en fin de match.
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Mais surtout, au coeur des arrêts de jeu, West Ham pensait bien avoir égalisé avant que l’arbitre n'annule ce but pour une faute sur David Raya, le gardien d’Arsenal. Réelle faute ou charge à l’anglaise souvent autorisée dans la surface, les discussions vont bon train pour cette décision qui est discutée, mais surtout capitale pour permettre à Arsenal de garder la main sur un titre tant recherché.
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Julian Alvarez au PSG, il confirme

Bien sur ! C'est un top joueur et, pour un argentin, une super mentalité !!

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De zerbi le veux a tottenahm, il faut juste convaincre la ligue anglaise pour accepter, mais ca peut se faire

L'OM doit finir 7e, ce serait mérité

N importe les deux c'est européen

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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