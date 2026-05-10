Arsenal sauvé par la VAR, y’avait-il faute sur Raya ?





Dans le mano à mano entre Manchester City et Arsenal, les deux équipes en tête de la Premier League ont gagné ce week-end.

Si les Sky Blues n’ont pas fait de pitié face à Brentford avec une victoire 3-0, Arsenal a comme prévu eu beaucoup de mal à se défaire de West Ham. Les Hammers, qui jouaient pour leur maintien, se sont inclinés 1-0 après un but en fin de match.

Mais surtout, au coeur des arrêts de jeu, West Ham pensait bien avoir égalisé avant que l’arbitre n'annule ce but pour une faute sur David Raya, le gardien d’Arsenal. Réelle faute ou charge à l’anglaise souvent autorisée dans la surface, les discussions vont bon train pour cette décision qui est discutée, mais surtout capitale pour permettre à Arsenal de garder la main sur un titre tant recherché.