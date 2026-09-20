Le Vélodrome ne sera pas plein, le PSG explose de rire

La baisse de fréquentation au Vélodrome est évidente car même la réception du PSG n'a pas encore fait le plein. De quoi provoquer l'hilarité des supporters parisiens.

C’est l’un des conséquences étonnantes de l’été pourri que vit l’Olympique de Marseille. La fréquentation au Vélodrome baisse au point de voir des places encore en vente pour le match à 24 heures de la rencontre. Une chose impensable il y a quelques mois encore, quand le Stade du boulevard Michelet pouvait se targuer à juste titre d’être rempli à la gorge pour chaque match, de Ligue 1 ou de Coupe d’Europe. Mais entre la différence de niveau attendu pour cette rencontre, et la situation économique compliquée, l’OM fait moins rêver.

Le Vélodrome pas plein, le PSG en profite

De quoi inspirer les supporters du PSG, qui ont fait un comparatif entre la flambée des prix de l’essence, et le fait que le Vélodrome ne sera pas à guichets fermés pour cette rencontre. « Prix de l’essence/Vélodrome, ça devient dur de faire le plein », ont mis sur une banderole les fans parisiens lors du dernier entrainement de leur équipe, au Campus PSG.

Un chambrage en règle qui montre que voir le Vélodrome avec quelques places vides contre le PSG reste un phénomène rare. Et d’autant plus dommageable que les supporters parisiens n’ont pas été autorisés à faire le déplacement, malgré leur contestation de cette décision devant la justice.

De son côté, l’OM a reconnu une baisse de la fréquentation, par le biais de son président Stéphane Richard. « Sur la fréquentation du stade, on voit bien que ça fléchit un peu depuis le début de la saison. Il y a une forme d’attentisme, pour ne pas dire pire. On a une petite baisse de fréquentation », a livré récemment le président de l’OM, qui a prévenu les supporters qu’il ne fallait pas lâcher le club dans les moments difficultés. Avec la crainte d’être relégable après six journées en cas de mauvais résultat dimanche soir, le moment est en effet difficile pour l’OM et ses supporters.