Le Vélodrome ne sera pas plein, le PSG explose de rire

Le Vélodrome ne sera pas plein, le PSG explose de rire

PSG20 sept. , 8:40
parGuillaume Conte
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La baisse de fréquentation au Vélodrome est évidente car même la réception du PSG n'a pas encore fait le plein. De quoi provoquer l'hilarité des supporters parisiens.
C’est l’un des conséquences étonnantes de l’été pourri que vit l’Olympique de Marseille. La fréquentation au Vélodrome baisse au point de voir des places encore en vente pour le match à 24 heures de la rencontre. Une chose impensable il y a quelques mois encore, quand le Stade du boulevard Michelet pouvait se targuer à juste titre d’être rempli à la gorge pour chaque match, de Ligue 1 ou de Coupe d’Europe. Mais entre la différence de niveau attendu pour cette rencontre, et la situation économique compliquée, l’OM fait moins rêver.

Le Vélodrome pas plein, le PSG en profite

De quoi inspirer les supporters du PSG, qui ont fait un comparatif entre la flambée des prix de l’essence, et le fait que le Vélodrome ne sera pas à guichets fermés pour cette rencontre. « Prix de l’essence/Vélodrome, ça devient dur de faire le plein », ont mis sur une banderole les fans parisiens lors du dernier entrainement de leur équipe, au Campus PSG.
Un chambrage en règle qui montre que voir le Vélodrome avec quelques places vides contre le PSG reste un phénomène rare. Et d’autant plus dommageable que les supporters parisiens n’ont pas été autorisés à faire le déplacement, malgré leur contestation de cette décision devant la justice.
De son côté, l’OM a reconnu une baisse de la fréquentation, par le biais de son président Stéphane Richard. « Sur la fréquentation du stade, on voit bien que ça fléchit un peu depuis le début de la saison. Il y a une forme d’attentisme, pour ne pas dire pire. On a une petite baisse de fréquentation », a livré récemment le président de l’OM, qui a prévenu les supporters qu’il ne fallait pas lâcher le club dans les moments difficultés. Avec la crainte d’être relégable après six journées en cas de mauvais résultat dimanche soir, le moment est en effet difficile pour l’OM et ses supporters.

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Le Vélodrome ne sera pas plein, le PSG explose de rire

"environ 62 000 spectateurs sont attendus pour l’affiche, alors que Marseille constate une baisse d’environ 3 % de son affluence depuis le début de la saison. « Nous notons une baisse d’affluence au stade de 3 % environ sur ces premières semaines, mais 16 clubs de L1 connaissent une tendance baissière, plus ou moins prononcée." Alors les bas du front parisien où autre,... Vous avez quoi à répondre, à part des smileys comme l'autre si dessous, Ou faire une banderole qui aurait pu être drôle,si cela aurait été vrai...

OL-Rennes : Banderole insultante, Tolisso dégoûté par la LFP

Ce n'est pas une question de puritanisme, je le sais très bien qu'il y a ce chant. J'ai été abonné dans les virages au Parc des annees et je l'ai chanté. Mais je pense que le monde évolue et que ce qui était toléré un moment peut ne plus l'être. Je suis pour les rivalité, pour la passion, mais on peut aussi le faire être dans l'insulte. Regarde, quand le parc chantait "un Big Mac pour Gignac", c'était pas une insulte, mais une moquerie. On peut être drôle et piquant sans être insultant

Rennes : Haise avoue avoir donné le match à l’OL

Match références pour l'OL

OL-Rennes : Banderole insultante, Tolisso dégoûté par la LFP

C'est ça le problème, c'est que ça soit appliqué partout. S'il devait y avoir des matchs arrêtés pour des banderoles disant "la chatte a ta mère", il y aurait des matchs arrêtés toutes les journées. Sauf que ça n'arrive jamais. La question est légitime de se demander pourquoi ça arrive a Lyon et pas ailleurs. Soit c'est un complot contre l'OL, soit les les délégués sont assez incompétents pour faire ce que bon lui semble.

OL-Rennes : Banderole insultante, Tolisso dégoûté par la LFP

Rien de compliqué ! Insulte quelle qu’elle soit c’est défaite systématique sur tapis vert ! Ça va vite les calmer

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