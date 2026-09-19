L1 : L’OL gifle Rennes grâce à un grand Nuamah

L1 : L’OL gifle Rennes grâce à un grand Nuamah

Ligue 119 sept. , 22:50
parCorentin Facy
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5e journée de Ligue 1 au Groupama Stadium
OL - Rennes : 4-0
Buts : Nuamah (7e, 30e), Athekame (48e) et Tolisso (75e) pour l’OL
Une semaine après son match nul au Paris FC, l’OL a livré une performance de très haut niveau pour écraser Rennes (4-0).
Si l’affiche de cette 5e journée de Ligue 1 est évidemment le Classique entre l’OM et le PSG dimanche soir, celle entre l’OL et Rennes ce samedi au Groupama Stadium valait aussi le détour. Entre deux équipes du haut de tableau en ce début de saison, on s’attendait logiquement à un choc équilibré… il n’en a rien été. Dès la première demi-heure, l’Olympique Lyonnais se montrait bien plus incisif que le Stade Rennais et concrétisait sa domination devant son public.
Nuamah ouvrait le score dès la 7e minute de jeu. Le Ghanéen doublait la mise dix minutes plus tard d’un superbe but collectif, à la conclusion d’un mouvement initié par Sulc. L’OL n’était pas rassasié en seconde période et continuait d’accélérer. Athekame parvenait à alourdir la marque dès la 48e minute de jeu. Il n’y avait qu’une équipe sur la pelouse du Groupama Stadium et Openda pensait participer à la fête en marquant d’une très belle frappe au premier poteau.

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Le but était néanmoins refusé pour une faute auparavant de Tolisso. Le capitaine lyonnais se rattrapait à la 76e minute de jeu en marquant le 4e et dernier but des Lyonnais, d’une frappe splendide à l’entrée de la surface. Point noir de la soirée : l’interruption de la rencontre pendant dix minutes en première mi-temps en raison de chants et de banderoles insultantes dans les tribunes. Cela ne gâchera pas le plaisir de Paulo Fonseca, 2e de Ligue 1 à la trêve en attendant le match de Lille dimanche avec seulement deux points de retard sur le leader monégasque.
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Derniers commentaires

L1 : L’OL gifle Rennes grâce à un grand Nuamah

Pourvu que ça dure car ce n'est que le début.

L1 : L’OL gifle Rennes grâce à un grand Nuamah

Score inverse ils passeraient la nuit à nous troller...

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Nombre de points en Ligue 1 en 2026 : Paris SG : 45 MONACO/LYON : 44 L’ASM et l’OL sont dans le même rythme que le PSG en 2026...

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J’en connais quelques-uns qui rongent leurs freins en ce moment et jouent aux silence radio 🤣 Ça va être dure pour eux la trêve 🤣🤣🤣

OL : La banderole qui a causé l'arrêt du match

Bravo à l'OL pour sa victoire mais certains supporters des gones ont toujours une absence de cervelle.

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