L1 : L’OL gifle Rennes grâce à un grand Nuamah

5e journée de Ligue 1 au Groupama Stadium

Buts : Nuamah (7e, 30e), Athekame (48e) et Tolisso (75e) pour l’OL

Une semaine après son match nul au Paris FC, l’OL a livré une performance de très haut niveau pour écraser Rennes (4-0).

Si l’affiche de cette 5e journée de Ligue 1 est évidemment le Classique entre l’OM et le PSG dimanche soir, celle entre l’OL et Rennes ce samedi au Groupama Stadium valait aussi le détour. Entre deux équipes du haut de tableau en ce début de saison, on s’attendait logiquement à un choc équilibré… il n’en a rien été. Dès la première demi-heure, l’Olympique Lyonnais se montrait bien plus incisif que le Stade Rennais et concrétisait sa domination devant son public.

Nuamah ouvrait le score dès la 7e minute de jeu. Le Ghanéen doublait la mise dix minutes plus tard d’un superbe but collectif, à la conclusion d’un mouvement initié par Sulc. L’OL n’était pas rassasié en seconde période et continuait d’accélérer. Athekame parvenait à alourdir la marque dès la 48e minute de jeu. Il n’y avait qu’une équipe sur la pelouse du Groupama Stadium et Openda pensait participer à la fête en marquant d’une très belle frappe au premier poteau.