OL : La banderole qui a causé l'arrêt du match

En fin de première mi-temps, le match entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais a été interrompu plusieurs minutes au Groupama Stadium. En cause, une banderole anti-ASSE déployée par les supporters lyonnais.

L’Olympique Lyonnais a tremblé. Alors que l’équipe menait 2-0 au terme d’une première mi-temps très aboutie, l’arbitre de la rencontre Mathieu Vernice a pris la décision de renvoyer tout le monde en vestiaire. Après un premier rappel à l’ordre du speaker, les joueurs lyonnais et rennais ont été invités à quitter la pelouse. En cause, des chants insultants mais surtout une banderole déployée dans les travées du Groupama Stadium. Non-diffusée par Ligue1+ en direct, celle-ci visait directement l’AS Saint-Etienne comme le démontre la photo ci-dessous.

En plus de la banderole, un cercueil aux couleurs du club stéphanois était visible dans les tribunes du stade de l’OL ce samedi soir face au Stade Rennais. Un combo qui n’a pas plus du tout à l’arbitre Mathieu Vernice ainsi qu’aux délégués présents à Décines ce samedi soir. Après dix minutes d’interruption, la rencontre a finalement pu reprendre. Un soulagement pour Paulo Fonseca ou encore pour Corentin Tolisso et Moussa Niakhaté, qui sont tous les trois venus au pied de la tribune lyonnaise pour demander aux supporters de se calmer, sous peine de voir l’OL perdre la rencontre sur tapis vert.