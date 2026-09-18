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OM-PSG : La cote multipliée par 10, l’offre en or pour le Classique

Paris Sportifs18 sept. , 10:40
parredaction
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Le choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain est toujours un moment attendu pour les fans de foot. C'est ce dimanche soir.
Souvent placé en début de saison, le Classique entre l’OM et le PSG se disputera cette fois juste avant une grande trêve internationale de trois semaines. En effet, ce match tant attendu par les suiveurs du football français se jouera ce dimanche 20 septembre à 20h45 au Stade Vélodrome. L’arbitre de la rencontre sera François Letexier.
Pour cette rencontre, Foot01 et Winamax vous font une offre exceptionnelle afin de vous faire découvrir les paris sportifs avec un gain potentiel maximal. De quoi rendre ce match particulièrement intéressant et rentable si vous découvrez le monde des paris sportifs. En effet, la cote pour le match entre l'OM et le PSG est multipliée par 10. Oui, par 10. Le fonctionnement est expliqué ci-dessous.
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Seul le match entre l'OM et le PSG est concerné par cette offre exceptionnelle. La cote pour le résultat "Deux buts ou plus dans le match" est à 1,07, et elle est portée à 10,70 par Winamax dans cette offre.
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On a prévu des infos un peu partout dans l’App pour que tu ne sois pas perdu.
Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.
N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».
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Arrêtez de dire l'ancien joueur du Réal, c'est ridicule à la longue !!!

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Aucun entraineur ne ferait mieux que lui? Alors faudrait peut être pas abuser non plus, il y a quelques entraineurs de ligue 1 qui aimerait bien l'avoir l'effectif marseillais actuel. Que ca soit à Lyon, en chine, a rennes ou a lille, génésio a toujours eu a disposition de très bons effectifs, a l'om c'est un peu plus compliqué mais c'est pas le pire de ligue 1 non plus. On dit que génésio est l'un des meilleurs coachs de ligue1, a lui de le montrer et d'arreter de pleurer sur son effectif. Je l'ai toujous trouvé surcoté, et franchement, je suis persuadé qu'un fonseca a la tete du meme groupe marseillais ne serait pas a 4 defaites consécutives, aucun doute la dessus. l'om, c'est juste la marche trop haute pour génésio, une erreur de casting. Les supporters marseillais sont indulgent avec lui mais ca va pas durer.

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Quand je te dis qu'à défaut d'être quasiment sûr de la défaite il fait faire jouer les minots.... Ça manque d'expérience mais ça cavale

Deux semaines à l’OL, Nakamura s’offre un exploit

Pour openda, je trouve que ca manque de spontanéité, il parait très prévisible, c'est un joueur en manque de confiance, on sent bien que sa saison blanche de l'année dernière pèse encore sur lui mentalement, ca va venir, et enj attendant, il pèse quand même beaucoup sur les defenses

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Comme Haaland il est devenu un buteur spécifique il a perdu de son apportance dans le jeu . Je préfère les joueurs dans un collectif .

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