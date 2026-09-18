OM-PSG : La cote multipliée par 10, l’offre en or pour le Classique

Le choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain est toujours un moment attendu pour les fans de foot. C'est ce dimanche soir.

Souvent placé en début de saison, le Classique entre l’OM et le PSG se disputera cette fois juste avant une grande trêve internationale de trois semaines. En effet, ce match tant attendu par les suiveurs du football français se jouera ce dimanche 20 septembre à 20h45 au Stade Vélodrome. L’arbitre de la rencontre sera François Letexier.

Pour cette rencontre, Foot01 et Winamax vous font une offre exceptionnelle afin de vous faire découvrir les paris sportifs avec un gain potentiel maximal. De quoi rendre ce match particulièrement intéressant et rentable si vous découvrez le monde des paris sportifs. En effet, la cote pour le match entre l' OM et le PSG est multipliée par 10. Oui, par 10. Le fonctionnement est expliqué ci-dessous.



Voici les détails de l’offre mise en place par notre partenaire Winamax

Il faut s'inscrire directement sur le site ou l'application Winamax via liens de cet article pour en bénéficier.

Un premier dépôt de 10 € seulement te rendra éligible à l’offre, et ça tombe bien puisqu’il s’agit également du montant maximum que tu pourras miser sur le pari sélectionné dans le cadre de l’offre du moment. Tu peux évidemment choisir de déposer plus. Si ton pari est gagnant, tes gains seront multipliés par 10 !



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Avec un dépôt de 10 € seulement et une mise maximum de 10 €, tu pourras repartir avec :

- tes gains en cash pour la cote initiale,

- des freebets plein les bras pour la partie “boostée”, sous réserve évidemment que le pari soit gagnant !

Si tu as déposé moins de 10 €, l’offre ne sera pas “activée”.

En revanche, il est tout à fait possible de déposer et miser plus de 10 €, mais la partie boostée sera plafonnée à = cote initiale x10 x 10 € - (mise x cote initiale)

Seul le match entre l'OM et le PSG est concerné par cette offre exceptionnelle. La cote pour le résultat "Deux buts ou plus dans le match" est à 1,07, et elle est portée à 10,70 par Winamax dans cette offre.

BOOST x10” du moment sera éligible au multiplicateur. L’intitulé du pari sera valable hors prolongations et tirs au but éventuels. Les paris combinés, MyMatch ou paris spéciaux ne fonctionnent pas avec cette promotion. Tu dois avoir un compte validé pour retirer tes gains ou ton remboursement cash. Cette offre est réservée aux nouveaux clients uniquement et, pour en bénéficier, un premier dépôt de 10 € suffit. L’inscription devra se faire exclusivement via un clic sur les liens de cet article . Seul le pari mis en avant via l’offre “” du moment sera éligible au multiplicateur. L’intitulé du pari sera valable. Les paris combinés, MyMatch ou paris spéciaux ne fonctionnent pas avec cette promotion. Tu dois avoir un compte validé pour retirer tes gains ou ton remboursement cash.

On a prévu des infos un peu partout dans l’App pour que tu ne sois pas perdu.

Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».