Les supporters du PSG encore interdits au Vélodrome

Il n’y a pas eu de miracle, et le conseil d’Etat a maintenu la décision de la préfecture et du ministère d’interdire le déplacement des supporters du PSG à Marseille ce dimanche soir. Le Collectif Ultras Paris avait décidé, après 11 ans d’interdiction, de faire appel de cette décision injustifiée à ses yeux devant la justice. Le jugement a été rendu, et il confirme la décision.

« Il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que les décisions litigieuses porteraient une atteinte manifestement disproportionnée aux libertés fondamentales invoquées », a fait savoir le magistrat du conseil d’état.

Ce ne sera donc pas cette année que les autorités laisseront donc les supporters rivaux du Classique se retrouver dans le même stade.