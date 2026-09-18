Les supporters du PSG encore interdits au Vélodrome

Les supporters du PSG encore interdits au Vélodrome

PSG18 sept. , 22:20
parGuillaume Conte
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Il n’y a pas eu de miracle, et le conseil d’Etat a maintenu la décision de la préfecture et du ministère d’interdire le déplacement des supporters du PSG à Marseille ce dimanche soir. Le Collectif Ultras Paris avait décidé, après 11 ans d’interdiction, de faire appel de cette décision injustifiée à ses yeux devant la justice. Le jugement a été rendu, et il confirme la décision.
« Il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que les décisions litigieuses porteraient une atteinte manifestement disproportionnée aux libertés fondamentales invoquées », a fait savoir le magistrat du conseil d’état.
Ce ne sera donc pas cette année que les autorités laisseront donc les supporters rivaux du Classique se retrouver dans le même stade.

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Derniers commentaires

OL-Rennes, c’est niveau Ligue des Champions

qui donne le titre aux articles? l'apéro a été chargé ce soir

OL : Fonseca a un problème, Genesio va halluciner

pas sûr que Lyon soit la seule équipe sans blessés et pas sûr que Marseille soit l'équipe avec l'effectif le plus limite... mais bon, mettre lyon et Marseille dans le titre ça fait bien

La France de Zidane, avec Lepaul et Da Cunha

Non par contre ZZ compte toujours sur ta bouche et la fente de ta maman pour vider les joueurs de l'équipe de France.

OL : Fonseca a un problème, Genesio va halluciner

C'est clair mais certain comprenne pas que veux tu....

OL : Fonseca a un problème, Genesio va halluciner

C’est exactement ça, mais la majorité des gamins ici sont au niveau des articles moisis.

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