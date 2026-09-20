Rennes : Haise avoue avoir donné le match à l’OL

L'OL a donné une leçon de football à Rennes et le club breton va devoir retenir cette leçon s'il veut conserver ses ambitions européennes. Franck Haise a totalement manqué sa composition d'équipe.

A la veille d’une trêve internationale, et après un déplacement européen en Autriche mercredi et un stage en Slovénie, Franck Haise avait décidé de pratiquer à un large turnover pour le match pour le podium à Lyon. Une décision difficile à comprendre pour les supporters rennais, qui en veulent clairement à leur entraineur avec la gueule de bois de ce dimanche matin.

L’ancien entraineur de Nice et de Lens avait changé toute son attaque et toute sa défense en dehors de Cresswell. Cela a donné lieu à une bouillie de football et des remplaçants à la ramasse comme Merlin, pire joueur du match avec 2/10 dans L’Equipe, et des éléments comme Mayenda, Dia et Frankowski qui sont passés au travers.

Haise se met coupable de la défaite

« Quand on est entraîneur, en l'occurrence avec les sept changements que j’ai fait et que l'on prend 4-0, le premier fautif, c’est moi. Je ne vais pas tirer des enseignements sur certains, notamment les trois joueurs offensifs qui travaillent bien. Sinon, je n'aurais pas été tenté de les lancer ensemble. Au-delà des trois joueurs, on a tous pris l’eau », a souligné Franck Haise, amené à se justifier sur l’absence d’Estéban Lepaul, le principal danger offensif de Rennes mis sur le banc au coup d’envoi.

« Il avait donné beaucoup, il a commencé tous les matchs. Quand j'analyse les datas, on est une équipe qui court beaucoup, qui fait beaucoup d'efforts. Et on a besoin de ça, on est obligé d'être dans le volume. Je suis obligé de faire certains choix. Je ne suis même pas certain que ce soir, ça aurait changé grand-chose si on avait mis que deux sur trois ou un sur trois. Je n'en sais rien finalement. Les choix, de toute façon, je ne vais pas les regretter », assume au moins l’entraineur rennais, qui a vu le beau début de saison de son équipe prendre tout de même une grosse claque avec ce résultat contre un concurrent déclaré aux places européennes.