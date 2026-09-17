L1 : Programme TV et résultats de la 5e journée

5e journée de Ligue 1 :

Vendredi 18 septembre

20h45 : Monaco - RC Lens (sur Ligue 1+)

Samedi 19 septembre

17h15 : Paris FC - Strasbourg (sur Ligue 1+)

20h45 : Toulouse FC - Havre AC (sur Ligue 1+ 3)

SCO Angers - Troyes (sur Ligue 1+ 5)

Olympique Lyonnais - Stade Rennais (sur Ligue 1+ 2)

Le Mans FC - FC Lorient (sur Ligue 1+ 4)

Dimanche 20 septembre

15h00 : AJ Auxerre - Stade Brestois (sur Ligue 1+)

17h15 : OGC Nice - Lille OSC (sur Ligue 1+)

20h45 : Olympique de Marseille - Paris Saint-Germain (sur Ligue 1+)