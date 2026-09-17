L1 : Programme TV et résultats de la 5e journée

L1 : Programme TV et résultats de la 5e journée

Ligue 118 sept. , 00:00
parAlexis Rose
0
Ajouter comme source préférée sur Google
5e journée de Ligue 1 :
Vendredi 18 septembre
20h45 : Monaco - RC Lens (sur Ligue 1+)
Samedi 19 septembre
17h15 : Paris FC - Strasbourg (sur Ligue 1+)
20h45 : Toulouse FC - Havre AC (sur Ligue 1+ 3)
SCO Angers - Troyes (sur Ligue 1+ 5)
Olympique Lyonnais - Stade Rennais (sur Ligue 1+ 2)
Le Mans FC - FC Lorient (sur Ligue 1+ 4)
Dimanche 20 septembre
15h00 : AJ Auxerre - Stade Brestois (sur Ligue 1+)
17h15 : OGC Nice - Lille OSC (sur Ligue 1+)
20h45 : Olympique de Marseille - Paris Saint-Germain (sur Ligue 1+)

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
Tout afficher
Articles Recommandés
Ligue 2
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 7e journée

Tv Ol Rennes A Quelle Heure Et Sur Quelle Chaine
Ligue 1

TV : OL - Rennes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

El Lom Sombre Completement A Besiktas
OM

EL : L’OM sombre complètement à Besiktas

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 1ère journée

Fil Info

18 sept. , 00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 7e journée
17 sept. , 23:30
TV : OL - Rennes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
17 sept. , 22:58
EL : L’OM sombre complètement à Besiktas
17 sept. , 22:57
EL : Programme TV et résultats de la 1ère journée
17 sept. , 22:44
L3 : Programme TV et résultats de la 7e journée
17 sept. , 22:30
FCN : Ce Nantais très honnête, il n'est pas bon
17 sept. , 22:00
Le gros coup de l’ASSE est confirmé
17 sept. , 21:30
EdF : Les 4 Mondialistes zappés par Zidane
17 sept. , 21:00
La prolongation de Doué au PSG s’accélère

Derniers commentaires

EL : L’OM sombre complètement à Besiktas

idiot du village détécté xD tu es le "dédé" du forum, vas y regale nous, amuse l'assemblé en bouffon que tu es xD

EL : L’OM sombre complètement à Besiktas

je mandis rien du tout car nous on sera toujours en C1, en revanche a cause vous les autres clubs seront pénalisés a terme, vous etes et vous resterez des merdes ! vous les boulets de la L1 en europe bande d'imposteurs

EL : L’OM sombre complètement à Besiktas

Tu mendis des pts EUFA auprès des autres ? Lol Clochard va .. ca me serait jamais venu a l'esprit ca , faut vraiment etre un pauvre clochard

EL : L’OM sombre complètement à Besiktas

Moi jespere que L'iran va s'occuper de ton qatar de merde cet état complice genocidaire pompeur de Trump

EL : L’OM sombre complètement à Besiktas

Cest ce que je me dit chaque fois que lyon se fait marbrer et qu'ils sont incapable de passer les quart de finale ...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading