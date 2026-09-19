Liga : Raphinha voit triple, le Barça renverse Séville

Pourvu que ça dure car ce n'est que le début.
Score inverse ils passeraient la nuit à nous troller...
Nombre de points en Ligue 1 en 2026 : Paris SG : 45 MONACO/LYON : 44 L’ASM et l’OL sont dans le même rythme que le PSG en 2026...
J’en connais quelques-uns qui rongent leurs freins en ce moment et jouent aux silence radio 🤣 Ça va être dure pour eux la trêve 🤣🤣🤣
Bravo à l'OL pour sa victoire mais certains supporters des gones ont toujours une absence de cervelle.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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