Liga : Raphinha voit triple, le Barça renverse Séville

7e journée de Liga

Buts : Fofana (19e) pour Séville ; Raphinha (22, 53e, 69e) pour le Barça

Mené après vingt minutes sur la pelouse de Séville, le FC Barcelone a totalement renversé son adversaire andalou pour l’emporter 1-3, ce samedi soir lors de la 7e journée de Liga. En très grande forme depuis le début de la saison, Raphinha a encore fait parler la poudre. L’attaquant brésilien a inscrit un triplé. Lamine Yamal n’est pas en reste puisque la pépite de la Roja a délivré deux passes décisives. Barcelone met la pression sur le Real Madrid avant le derby contre l’Atlético de Madrid dimanche après-midi en prenant provisoirement six points d’avance sur les Merengue.