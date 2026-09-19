Liga : Raphinha voit triple, le Barça renverse Séville

Liga : Raphinha voit triple, le Barça renverse Séville

Liga19 sept. , 22:58
parCorentin Facy
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7e journée de Liga
FC Séville - FC Barcelone : 1-3
Buts : Fofana (19e) pour Séville ; Raphinha (22, 53e, 69e) pour le Barça
Mené après vingt minutes sur la pelouse de Séville, le FC Barcelone a totalement renversé son adversaire andalou pour l’emporter 1-3, ce samedi soir lors de la 7e journée de Liga. En très grande forme depuis le début de la saison, Raphinha a encore fait parler la poudre. L’attaquant brésilien a inscrit un triplé. Lamine Yamal n’est pas en reste puisque la pépite de la Roja a délivré deux passes décisives. Barcelone met la pression sur le Real Madrid avant le derby contre l’Atlético de Madrid dimanche après-midi en prenant provisoirement six points d’avance sur les Merengue.
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Pourvu que ça dure car ce n'est que le début.

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Score inverse ils passeraient la nuit à nous troller...

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Nombre de points en Ligue 1 en 2026 : Paris SG : 45 MONACO/LYON : 44 L’ASM et l’OL sont dans le même rythme que le PSG en 2026...

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J’en connais quelques-uns qui rongent leurs freins en ce moment et jouent aux silence radio 🤣 Ça va être dure pour eux la trêve 🤣🤣🤣

OL : La banderole qui a causé l'arrêt du match

Bravo à l'OL pour sa victoire mais certains supporters des gones ont toujours une absence de cervelle.

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