La Provence lance OM-PSG et crache sur le Qatar

La Provence lance OM-PSG et crache sur le Qatar

OM20 sept. , 8:00
parGuillaume Conte
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La tension sera de mise au OM-PSG de ce soir, où on craint une nouvelle défaite de Marseille. Dans la presse locale, on rappelle aussi que la Ligue 1 est un championnat faussé par le PSG à la sauce Qatar.
L’OM reçoit le PSG ce dimanche soir et ce Classique a inévitablement perdu un peu de sa saveur. La différence entre les deux équipes semble plus importante que jamais, avec une formation marseillaise qui va se présenter avec un effectif amoindri par le mercato et une série de quatre défaites dans les têtes. Paris arrive en revanche avec la volonté de se rapprocher de la tête et un statut de double champion d’Europe qui fait peur, même à Marseille.

Le Qatar fausse la Ligue 1

Une différence qui est autant liée à la gestion catastrophique du club par Frank McCourt, qu’à la puissance financière incontestable du PSG. Ce dimanche, dans La Provence, cela faisait longtemps, mais on attaque de nouveau le Qatar et ses moyens financiers hors norme. « Face au double champion d’Europe en titre, qu’attendre de cet OM-PSG qui s’annonce comme l’un des plus déséquilibrés de l’histoire ? En face, l’austérité est un mot qui n’existe pas dans le dictionnaire qatarien, état richissime qui depuis 2011, droits TV florissants ou décadents, fausse le championnat, ce qui n’est pas une raison pour les autres de faire n’importe quoi avec leur argent », souligné tout de même le quotidien local.
L’été qui vient de se dérouler, les Marseillais vont avoir du mal et les joueurs pourraient recevoir leur premier accueil houleux ce dimanche soir. Jusqu’ici, ils ont été épargnés par les critiques, et les banderoles vindicatives concernaient surtout Frank McCourt. Il y a de grandes chances que quelques éléments en prennent pour leur grade après l’enchainement de revers, et surtout le fait que l’OM risque de se retrouver, en cas de victoire d’Auxerre ou de Nice dans l’après-midi, en position de barragiste ou de relégable au moment du coup d’envoi du match face au PSG.

Ligue 1

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Derniers commentaires

OL-Rennes : Banderole insultante, Tolisso dégoûté par la LFP

Ce n'est pas une question de puritanisme, je le sais très bien qu'il y a ce chant. J'ai été abonné dans les virages au Parc des annees et je l'ai chanté. Mais je pense que le monde évolue et que ce qui était toléré un moment peut ne plus l'être. Je suis pour les rivalité, pour la passion, mais on peut aussi le faire être dans l'insulte. Regarde, quand le parc chantait "un Big Mac pour Gignac", c'était pas une insulte, mais une moquerie. On peut être drôle et piquant sans être insultant

Rennes : Haise avoue avoir donné le match à l’OL

Match références pour l'OL

OL-Rennes : Banderole insultante, Tolisso dégoûté par la LFP

C'est ça le problème, c'est que ça soit appliqué partout. S'il devait y avoir des matchs arrêtés pour des banderoles disant "la chatte a ta mère", il y aurait des matchs arrêtés toutes les journées. Sauf que ça n'arrive jamais. La question est légitime de se demander pourquoi ça arrive a Lyon et pas ailleurs. Soit c'est un complot contre l'OL, soit les les délégués sont assez incompétents pour faire ce que bon lui semble.

OL-Rennes : Banderole insultante, Tolisso dégoûté par la LFP

Rien de compliqué ! Insulte quelle qu’elle soit c’est défaite systématique sur tapis vert ! Ça va vite les calmer

OL-Rennes : Banderole insultante, Tolisso dégoûté par la LFP

Fascisme en tribune à l'OL ? 🤣 Excuse les quelques blancs chez eux fier d'être français ! 🤦🏼‍♂️ Tu dois préfèrer les virages composées à 90% de "chances" chiant sur la France... Tocard !

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