La Provence lance OM-PSG et crache sur le Qatar

La tension sera de mise au OM-PSG de ce soir, où on craint une nouvelle défaite de Marseille. Dans la presse locale, on rappelle aussi que la Ligue 1 est un championnat faussé par le PSG à la sauce Qatar.

L’OM reçoit le PSG ce dimanche soir et ce Classique a inévitablement perdu un peu de sa saveur. La différence entre les deux équipes semble plus importante que jamais, avec une formation marseillaise qui va se présenter avec un effectif amoindri par le mercato et une série de quatre défaites dans les têtes. Paris arrive en revanche avec la volonté de se rapprocher de la tête et un statut de double champion d’Europe qui fait peur, même à Marseille.

Le Qatar fausse la Ligue 1

Une différence qui est autant liée à la gestion catastrophique du club par Frank McCourt, qu’à la puissance financière incontestable du PSG. Ce dimanche, dans La Provence, cela faisait longtemps, mais on attaque de nouveau le Qatar et ses moyens financiers hors norme. « Face au double champion d’Europe en titre, qu’attendre de cet OM-PSG qui s’annonce comme l’un des plus déséquilibrés de l’histoire ? En face, l’austérité est un mot qui n’existe pas dans le dictionnaire qatarien, état richissime qui depuis 2011, droits TV florissants ou décadents, fausse le championnat, ce qui n’est pas une raison pour les autres de faire n’importe quoi avec leur argent », souligné tout de même le quotidien local.

L’été qui vient de se dérouler, les Marseillais vont avoir du mal et les joueurs pourraient recevoir leur premier accueil houleux ce dimanche soir. Jusqu’ici, ils ont été épargnés par les critiques, et les banderoles vindicatives concernaient surtout Frank McCourt. Il y a de grandes chances que quelques éléments en prennent pour leur grade après l’enchainement de revers, et surtout le fait que l’OM risque de se retrouver, en cas de victoire d’Auxerre ou de Nice dans l’après-midi, en position de barragiste ou de relégable au moment du coup d’envoi du match face au PSG.