Les supporters du PSG en ont marre

Liberté pour les Ultras du PSG. Le Collectif Ultras Paris a décidé de passer à l'action et revendique le doit de se rendre à Marseille ce dimanche.

Voilà 11 ans que le PSG ne peut plus compter sur le soutien de ses supporters en déplacement à Marseille. Que ce soit en Coupe ou en championnat, les autorités interdisent systématiquement ce déplacement à risque, et qui mobilise des forces de l’ordre. Voir les préfectures interdire ces déplacements est désormais inévitable, et c’est cette fatalité que le Collectif Ultra Paris entend contester. Le principal groupe de supporters du PSG a décidé de passer à l’action par la voix juridique, pour faire annuler cette interdiction qui ne repose plus sur de véritables fondements.

Le CUP conteste la décision au Tribunal

« Nous demandons à notre avocat de saisir en procédure d’urgence le Conseil d’État, afin de contester l’interdiction ministérielle à venir et de demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 août 2026 (…) Depuis 2015, six préfets se sont succédé, sans qu’aucun véritable dialogue ne soit instauré avec nous. Onze années d’interdictions répétées ne peuvent pas tenir lieu de dialogue. Cette fois, nous avons décidé d’utiliser tous les moyens de droit à notre disposition pour défendre notre liberté de déplacement et notre droit à soutenir notre club », a fait savoir le CUP, qui a très peu de chances d’être autorisé à se rendre à Marseille d’ici dimanche.

Mais ces dernières années, devant les affrontements répétés et les mobilisations de forces de l’ordre pendant les week-ends, les autorités préfectorales n’hésitent désormais plus à interdire tous les déplacements de supporters adverses, pour des motifs parfois peu convaincants. 11 ans après le dernier passage à Marseille pour soutenir leur équipe, les supporters du PSG ont désormais envie de revoir le Vélodrome. Et réciproquement.