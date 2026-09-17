Les supporters du PSG en ont marre

Les supporters du PSG en ont marre

PSG17 sept. , 10:30
parGuillaume Conte
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Liberté pour les Ultras du PSG. Le Collectif Ultras Paris a décidé de passer à l'action et revendique le doit de se rendre à Marseille ce dimanche.
Voilà 11 ans que le PSG ne peut plus compter sur le soutien de ses supporters en déplacement à Marseille. Que ce soit en Coupe ou en championnat, les autorités interdisent systématiquement ce déplacement à risque, et qui mobilise des forces de l’ordre. Voir les préfectures interdire ces déplacements est désormais inévitable, et c’est cette fatalité que le Collectif Ultra Paris entend contester. Le principal groupe de supporters du PSG a décidé de passer à l’action par la voix juridique, pour faire annuler cette interdiction qui ne repose plus sur de véritables fondements.

Le CUP conteste la décision au Tribunal

« Nous demandons à notre avocat de saisir en procédure d’urgence le Conseil d’État, afin de contester l’interdiction ministérielle à venir et de demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 août 2026 (…) Depuis 2015, six préfets se sont succédé, sans qu’aucun véritable dialogue ne soit instauré avec nous. Onze années d’interdictions répétées ne peuvent pas tenir lieu de dialogue. Cette fois, nous avons décidé d’utiliser tous les moyens de droit à notre disposition pour défendre notre liberté de déplacement et notre droit à soutenir notre club », a fait savoir le CUP, qui a très peu de chances d’être autorisé à se rendre à Marseille d’ici dimanche.
Mais ces dernières années, devant les affrontements répétés et les mobilisations de forces de l’ordre pendant les week-ends, les autorités préfectorales n’hésitent désormais plus à interdire tous les déplacements de supporters adverses, pour des motifs parfois peu convaincants. 11 ans après le dernier passage à Marseille pour soutenir leur équipe, les supporters du PSG ont désormais envie de revoir le Vélodrome. Et réciproquement.

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Derniers commentaires

Mbappé n’a pas calmé l’Espagne, c’est tout l’inverse

Sa com est parfaite. Seulement... il y aura toujours des gens comme toi... qui chercheront la bêbête pour systématiquement lui taper sur la tête. ^^

Kylian Mbappé défie Florentino Pérez sur un sujet politique

Nahel n'a pas non plus été jugé, pourtant tu le considère comme un multirécidiviste, un délinquant, qui n'a pas le droit à la moindre compassion.

Mbappé n’a pas calmé l’Espagne, c’est tout l’inverse

C'est bizarre quand même de voir toutes ses polémiques s'enchainer avant l'attribution du Ballon d'Or. ^^ D'un autre côté... ce n'est pas étonnant de voir tout un petit monde de TDC s'en prendre à chaque fois à Kylian Mbappé. Ça sera quoi la prochaine fois ? On peut imaginer que Jérôme Rothen, Christophe Dugarry, les merdias comme Foot01 et les autres TDC trouveront quelque chose de croustillant. Mdr

Kylian Mbappé défie Florentino Pérez sur un sujet politique

Bonjour la géométrie variable : selon toi il faut respecter la présomption d'innocence pour le policier, qui n'est donc pas un criminel, car pas encore jugé. Mais Nahel, par contre c'est un délinquant alors qu'il n'a jamais été condamné pour un délit.

Mbappé n’a pas calmé l’Espagne, c’est tout l’inverse

Et c'est normal que ça ait choqué en Espagne. Mbappe se trompe à chaque fois dans ses communications. Il ne prend que le retour de bâton qu'il mérite... Après libre a lui de soutenir les migrants qui ont envahis et pris d'assaut Ceuta, mais qu'il ne s'étonne pas ensuite que cela choque. Tu ne peux pas dire je soutiens Ceuta a 100% et ensuite ne pas montrer de geste de soutient. Ses gestes ont montré qu'il ne soutenait pas Ceuta à 100% et c'est son droit, mais qu'il ne prenne pas les gens pour des idiots

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