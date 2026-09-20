OL-Rennes : Banderole insultante, Tolisso dégoûté par la LFP

Le match entre l'OL et Rennes a été interrompu un quart d'heure en raison d'une banderole insultante contre Saint-Etienne, que les supporters n'ont pas voulu retirer. Corentin Tolisso a eu une réaction mitigée.

Un match entre l’OL et Rennes est visiblement un bon moment pour insulter Saint-Etienne. Les supporters lyonnais se sont distingués par une banderole insultante à l’égard de leur voisin stéphanois, utilisant l’espagnol pour faire passer le massage un « Saint Etienne, la concha de tu madre » qui a visiblement mis du temps à être compris par le délégué. Ce n’est qu’en cours de première période que le match, après une demande du speaker non respectée, a été interrompu. La banderole était en effet présente à l’avant-match, ce qui n’a choqué personne à l’OL, et a été remise après le match.

Les supporters appelés à réfléchir…

Pour Le Progrès, présent sur place, les supporters comme le délégue de la Ligue n’ont pas fait preuve d’une grande intelligence sur le coup. « Elle devrait coûter un rapport disciplinaire et une sanction à l’OL. D’ici là, le délégué zélé et les supporters bornés feront-ils un examen de conscience quant à leurs agissements, qui prennent en otage la masse ? Pas sûr… », lance le quotidien régional, pour qui l’OL va inévitablement se faire taper sur les doigts par la Ligue pour ses actions en tribunes.

De son côté, Corentin Tolisso, qui était allé demandé aux supporters de ranger la banderole sans être écouté, a surtout pesté contre… la Ligue qui ne s’en prend qu’à l’OL à ses yeux. « Tous les week-ends dans les stades il peut y avoir des chants et des banderoles comme ça. C’est totalement bien d’arrêter le match mais alors il faut le faire à tous les matchs, pas forcément que quand c’est l’OL et qu’on gagne 2-0. Je suis contre ça. Mais il faut le faire partout, on ne peut pas le faire que chez nous, j’en ai parlé au délégué. C’est dommage car ça a mis une pause à notre match », a livré le milieu de terrain, qui craignait un réveil rennais après cette pause alors que les Bretons étaient sonnés. Cela n’a pas été le cas, et Lyon a réussi une très belle performance sportive, tandis que les supporters ont réussi à faire passer leur message malgré le fait que le diffuseur n’ait rien montré de cet épisode.