EdF : Zidane copie Deschamps, les premières critiques tombent

EdF : Zidane copie Deschamps, les premières critiques tombent

Equipe de France20 sept. , 9:00
parEric Bethsy
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Globalement applaudi pour sa première liste, Zinédine Zidane n’a pas mis tout le monde d’accord. Certains observateurs se disent déçus des réponses du sélectionneur français.
La rupture tant attendue a bien eu lieu. Pour sa première liste, Zinédine Zidane a apporté du sang neuf en équipe de France. La nouveauté amenée par le sélectionneur des Bleus a suscité pas mal d’enthousiasme chez les supporters et observateurs. En revanche, sa communication n’a pas mis tout le monde d’accord. Pendant que certains valorisent sa fraîcheur, des journalistes comme Grégory Schneider considèrent que l’ancien numéro 10 « n'a rien dit, rien de rien ».
C’est à peu près l’avis de son confrère Florent Gautreau, impatient de voir Zinédine Zidane aborder les vrais questions : « Maignan est il toujours le numéro 1 ? Quels latéraux titulaires ? Quel équilibre milieu-attaque ? Comment faire jouer ensemble Mbappé et Dembélé ? », s’interroge le spécialiste de RMC sur X. Quant à son collègue sur la radio Maxime Chanot, le consultant ne voit pas beaucoup de différences entre « ZZ » et son prédécesseur. « C'est du Zidane tout craché, c'est un petit peu de la langue de bois, a résumé le membre de l’After. (…) Toutes ces conférences de presse ne servent à rien ! Les journalistes lui posent des questions, il répond à côté. »

Zidane a esquivé

« A part l'histoire de Mbappé qui allait garder le capitanat, ce qui était quasiment sûr, et qu'il allait jouer à gauche… Je pense que c'est la plus grosse info à retenir de cette conférence de presse, a souligné Maxime Chanot. Mais à chaque fois qu'on l'a interrogé sur les absences de Gusto ou Akliouche, il a botté en touche en disant qu'ils sont toujours sélectionnables. On le connaît, ce n'est pas le plus explicite lorsqu'il s'agit de parler tactique en conférence de presse. Il va peut-être falloir s'y attendre. On avait connu ça avec Deschamps. A part la liste, je ne me suis clairement pas éclaté. » Les premières critiques n’ont pas tardé.

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25 septembre 2026 à 20:45
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OL-Rennes : Banderole insultante, Tolisso dégoûté par la LFP

Ce n'est pas une question de puritanisme, je le sais très bien qu'il y a ce chant. J'ai été abonné dans les virages au Parc des annees et je l'ai chanté. Mais je pense que le monde évolue et que ce qui était toléré un moment peut ne plus l'être. Je suis pour les rivalité, pour la passion, mais on peut aussi le faire être dans l'insulte. Regarde, quand le parc chantait "un Big Mac pour Gignac", c'était pas une insulte, mais une moquerie. On peut être drôle et piquant sans être insultant

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Match références pour l'OL

OL-Rennes : Banderole insultante, Tolisso dégoûté par la LFP

C'est ça le problème, c'est que ça soit appliqué partout. S'il devait y avoir des matchs arrêtés pour des banderoles disant "la chatte a ta mère", il y aurait des matchs arrêtés toutes les journées. Sauf que ça n'arrive jamais. La question est légitime de se demander pourquoi ça arrive a Lyon et pas ailleurs. Soit c'est un complot contre l'OL, soit les les délégués sont assez incompétents pour faire ce que bon lui semble.

OL-Rennes : Banderole insultante, Tolisso dégoûté par la LFP

Rien de compliqué ! Insulte quelle qu’elle soit c’est défaite systématique sur tapis vert ! Ça va vite les calmer

OL-Rennes : Banderole insultante, Tolisso dégoûté par la LFP

Fascisme en tribune à l'OL ? 🤣 Excuse les quelques blancs chez eux fier d'être français ! 🤦🏼‍♂️ Tu dois préfèrer les virages composées à 90% de "chances" chiant sur la France... Tocard !

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