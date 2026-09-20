EdF : Zidane copie Deschamps, les premières critiques tombent

Globalement applaudi pour sa première liste, Zinédine Zidane n’a pas mis tout le monde d’accord. Certains observateurs se disent déçus des réponses du sélectionneur français.

La rupture tant attendue a bien eu lieu. Pour sa première liste, Zinédine Zidane a apporté du sang neuf en équipe de France. La nouveauté amenée par le sélectionneur des Bleus a suscité pas mal d’enthousiasme chez les supporters et observateurs. En revanche, sa communication n’a pas mis tout le monde d’accord. Pendant que certains valorisent sa fraîcheur, des journalistes comme Grégory Schneider considèrent que l’ancien numéro 10 « n'a rien dit, rien de rien ».

C’est à peu près l’avis de son confrère Florent Gautreau, impatient de voir Zinédine Zidane aborder les vrais questions : « Maignan est il toujours le numéro 1 ? Quels latéraux titulaires ? Quel équilibre milieu-attaque ? Comment faire jouer ensemble Mbappé et Dembélé ? », s’interroge le spécialiste de RMC sur X. Quant à son collègue sur la radio Maxime Chanot, le consultant ne voit pas beaucoup de différences entre « ZZ » et son prédécesseur. « C'est du Zidane tout craché, c'est un petit peu de la langue de bois, a résumé le membre de l’After. (…) Toutes ces conférences de presse ne servent à rien ! Les journalistes lui posent des questions, il répond à côté. »

Zidane a esquivé

« A part l'histoire de Mbappé qui allait garder le capitanat, ce qui était quasiment sûr, et qu'il allait jouer à gauche… Je pense que c'est la plus grosse info à retenir de cette conférence de presse, a souligné Maxime Chanot. Mais à chaque fois qu'on l'a interrogé sur les absences de Gusto ou Akliouche, il a botté en touche en disant qu'ils sont toujours sélectionnables. On le connaît, ce n'est pas le plus explicite lorsqu'il s'agit de parler tactique en conférence de presse. Il va peut-être falloir s'y attendre. On avait connu ça avec Deschamps. A part la liste, je ne me suis clairement pas éclaté. » Les premières critiques n’ont pas tardé.