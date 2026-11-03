PSG : Pacho ne signera pas « même si le Barça vend 10 joueurs »

L’intérêt du FC Barcelone pour Willian Pacho fait des rêveurs en Espagne. Un transfert de l’international équatorien du PSG n’est pourtant pas à l’ordre du jour.

Le Barça rêve de frapper un très gros coup sur le marché des transferts avec un défenseur central de haut niveau en janvier prochain. Hansi Flick souhaite faire venir un joueur référence pour accompagner son très talentueux défenseur espagnol Pau Cubarsi. Les noms de Gvardiol ou encore de Lisandro Martinez ont été évoqués… tout comme celui, plus étonnant, de Willian Pacho . L’Equatorien est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2031, ce qui n’empêche pas Barcelone de tenter le coup.

« William Pacho ne partira pas et n'a jamais dit ça... Ils pourront vendre une dizaine de joueurs, Pacho reste au PSG » a rassuré le compte suivi par de nombreux supporters du Paris Saint-Germain. Un départ de l’ancien défenseur central de l’Eintracht Francfort n’est donc pas à l’ordre du jour. Certains comptes en Espagne vont jusqu’à affirmer qu’un transfert de Pacho en Catalogne est possible, dans le cas où le récent vainqueur de Liga parviendrait à boucler une ou deux grosses ventes. Une version fermement démentie par le compte X PSG inside Actu.a rassuré le compte suivi par de nombreux supporters du Paris Saint-Germain. Un départ de l’ancien défenseur central de l’Eintracht Francfort n’est donc pas à l’ordre du jour.

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Luis Enrique et Luis Campos n’ont de toute façon aucunement l’intention de s’en séparer. Au contraire, les deux hommes cherchent depuis plusieurs mois celui qui sera amené à accompagner Pacho dans le futur en défense centrale. Le successeur de Marquinhos n’a toutefois pas encore été trouvé, à moins qu’Illya Zabarnyi parvienne à remplir ce rôle à terme. Quoi qu’il en soit, un départ de Willian Pacho est impossible aux yeux de la direction du Paris SG et cela n’est pas une histoire d’argent, l’Equatorien s’étant tout simplement rendu indispensable sportivement pour Luis Enrique.