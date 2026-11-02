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Pape Gueye

PSG : Harcelé par Paris, il a refusé de signer

PSG
parEric Bethsy
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Futur adversaire du Paris Saint-Germain mardi en Ligue des Champions, le milieu de Villarreal Pape Gueye aurait pu passer ses années de formation dans la capitale. Le club francilien avait tout fait pour obtenir sa signature jusqu’à la dernière minute, en vain.
Pour n’importe quel club en France et en Europe, affronter le Paris Saint-Germain n’est jamais un rendez-vous comme les autres. Le double vainqueur de la Ligue des Champions représente l’équipe à battre et permet de se jauger sur le terrain. C’est donc avec un sentiment d’excitation que Villarreal prépare leur confrontation en Espagne mardi en Ligue des Champions.

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Le rendez-vous sera encore un peu plus particulier pour Pape Gueye, et pas seulement parce que le milieu du Sous-marin jaune a grandi en région parisienne. Avant d’opter pour le centre de formation du Havre, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a eu l’opportunité de signer au Paris Saint-Germain qui a longtemps insisté pour le recruter. « Ce n'est pas un match comme les autres d'autant que mes parents habitent encore à Paris et que j'ai grandi au Blanc-Mesnil, a confié l’international sénégalais à L’Equipe. A l'époque, dans le quartier, tu étais soit pour le PSG, soit pour l'OM. A la maison, tout le monde supportait l'OM. »
« Quand je jouais au Blanc-Mesnil, je me rappelle même que le PSG m'avait envoyé une invitation pour venir passer un essai, mais je n'y étais jamais allé. J'ai préféré choisir Le Havre parce que le centre de formation avait une très bonne réputation et que l'école comptait aussi beaucoup. Avant de rentrer dans le bureau au Havre, pour signer mon contrat, je me souviens de mon ancien agent qui me montre un texto du responsable du recrutement des jeunes du PSG. Jusqu'au bout, ils ne m'ont pas lâché (il se marre) », a raconté Pape Gueye, qui n’a pas l’air de regretter son choix.
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Et oui....apres avoir investi des millions dans le club afin dans un panier percé il se fait éjecter du stade !!! Ne vous étonnez pas bandes d’ânes que ni Saadé ni.aucun investisseur digne de ce nom n’est envi d'investir dans l’OM....

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l OL est au courant depuis un moment. d ailleurs ils sont bien contents. mais tout etait ficelé hier soir, ça s est pas fait cet aprem... et puis si ca avait capoté, l OL n aurait rien a lui dire, car ils poussent aussi pour le depart

Paulo Fonseca rapporte 9,2 ME à l’OL

Il y a eu un "Pierre Sage" , p't'être qu'il y en a d'autres (???)

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c est normal ca! c est ce qui devait se passer. Dirty a dit y a 2 semaines que vous etiez la seule equipe qui pouvait titiller le PSG, et que nous on jouait le maintient

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Ouin ouin c'est lui qui veut partir... Comment retenir un entraîneur qui ne veut pas resté ouin ouin

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