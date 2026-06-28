« Le PSG va assommer le football », son mercato effraie l'Europe

Pour l'instant, le Paris Saint-Germain n'a recruté aucun joueur. Cependant, les départs annoncés de Gonçalo Ramos et de Kang-in Lee et les noms annoncés pour les remplacer risquent d'inquiéter les grands clubs européens.

Après le back-to-back de 2026 , le Paris Saint-Germain rêve de réaliser le three-peat en 2027, ce qui serait un exploit encore plus colossal. Pour cela, Luis Enrique et Luis Campos s'activent déjà pour renforcer l'effectif parisien actuel. Tout cela en ayant en plus des moyens financiers à la hauteur, grâce notamment aux ventes à venir de Gonçalo Ramos et de Kang-in Lee

Pour Walid Acherchour, si le PSG va réellement au bout de ses ambitions lors de ce mercato, alors le club de la capitale sera clairement le grand favori de la prochaine Ligue des champions. Le consultant est sous le choc des renforts annoncés à Paris, à savoir Maghnes Akliouche, Eli Kroupi et Yan Diomandé, et il ne cache pas son admiration devant le travail mené par les deux Luis, Enrique et Campos.

Le PSG sera encore plus fort en 2026-2027