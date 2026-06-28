« Le PSG va assommer le football », son mercato effraie l'Europe

Pour l'instant, le Paris Saint-Germain n'a recruté aucun joueur. Cependant, les départs annoncés de Gonçalo Ramos et de Kang-in Lee et les noms annoncés pour les remplacer risquent d'inquiéter les grands clubs européens.
Après le back-to-back de 2026
, le Paris Saint-Germain rêve de réaliser le three-peat en 2027, ce qui serait un exploit encore plus colossal. Pour cela, Luis Enrique et Luis Campos s'activent déjà pour renforcer l'effectif parisien actuel. Tout cela en ayant en plus des moyens financiers à la hauteur, grâce notamment aux ventes à venir de Gonçalo Ramos
et de Kang-in Lee
.
Pour Walid Acherchour, si le PSG va réellement au bout de ses ambitions lors de ce mercato, alors le club de la capitale sera clairement le grand favori de la prochaine Ligue des champions. Le consultant est sous le choc des renforts annoncés à Paris, à savoir Maghnes Akliouche, Eli Kroupi et Yan Diomandé, et il ne cache pas son admiration devant le travail mené par les deux Luis, Enrique et Campos.
Le PSG sera encore plus fort en 2026-2027
Dans son émission, Chez Wawa
, sur Twitch, le membre de l'After Foot promet du lourd pour le Paris Saint-Germain. « J’aime bien Kang-in Lee, mais excusez-moi, pour moi, il y a pas photo. Je préfère dix fois Akliouche. Mais les gars, qu'est-ce qui se passe au PSG, là ? Ils vont sortir Kang-in Lee à l'Atlético de Madrid, donc pour 40 ou 50MEs. Ils vont sortir Ramos pour 80ME. Et donc ils vont prendre Akliouche et ils vont prendre un attaquant type Eli Kroupi Junior ou Yan Diomandé. En fait, ils vont assommer le football
, le PSG, fait remarquer Walid Acherchour, qui est épaté par le travail réalisé par le duo parisien. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous concocter, Luis Campos et Luis Enrique, là ? Ils sont en train de nous servir une sauce pour le three-peat qui est délicieuse. Donc là, on va voir Akliouche, Désiré Doué, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia, Eli Kroupi Junior ou Yan Diomandé.
»