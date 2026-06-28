Cinq ans de plus pour Luis Enrique à Paris
L'entraîneur du PSG va prolonger

« Le PSG va assommer le football », son mercato effraie l'Europe

PSG28 juin , 18:30
parClaude Dautel
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Pour l'instant, le Paris Saint-Germain n'a recruté aucun joueur. Cependant, les départs annoncés de Gonçalo Ramos et de Kang-in Lee et les noms annoncés pour les remplacer risquent d'inquiéter les grands clubs européens.
Après le back-to-back de 2026, le Paris Saint-Germain rêve de réaliser le three-peat en 2027, ce qui serait un exploit encore plus colossal. Pour cela, Luis Enrique et Luis Campos s'activent déjà pour renforcer l'effectif parisien actuel. Tout cela en ayant en plus des moyens financiers à la hauteur, grâce notamment aux ventes à venir de Gonçalo Ramos et de Kang-in Lee.
Pour Walid Acherchour, si le PSG va réellement au bout de ses ambitions lors de ce mercato, alors le club de la capitale sera clairement le grand favori de la prochaine Ligue des champions. Le consultant est sous le choc des renforts annoncés à Paris, à savoir Maghnes Akliouche, Eli Kroupi et Yan Diomandé, et il ne cache pas son admiration devant le travail mené par les deux Luis, Enrique et Campos.

Le PSG sera encore plus fort en 2026-2027

Dans son émission, Chez Wawa, sur Twitch, le membre de l'After Foot promet du lourd pour le Paris Saint-Germain. « J’aime bien Kang-in Lee, mais excusez-moi, pour moi, il y a pas photo. Je préfère dix fois Akliouche. Mais les gars, qu'est-ce qui se passe au PSG, là ? Ils vont sortir Kang-in Lee à l'Atlético de Madrid, donc pour 40 ou 50MEs. Ils vont sortir Ramos pour 80ME. Et donc ils vont prendre Akliouche et ils vont prendre un attaquant type Eli Kroupi Junior ou Yan Diomandé. En fait, ils vont assommer le football, le PSG, fait remarquer Walid Acherchour, qui est épaté par le travail réalisé par le duo parisien. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous concocter, Luis Campos et Luis Enrique, là ? Ils sont en train de nous servir une sauce pour le three-peat qui est délicieuse. Donc là, on va voir Akliouche, Désiré Doué, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia, Eli Kroupi Junior ou Yan Diomandé. »

Lire aussi

Manu Koné se positionne, le PSG va adorerManu Koné se positionne, le PSG va adorer
PSG : Le départ de Kang-in Lee s'accélère, 35ME arriventPSG : Le départ de Kang-in Lee s'accélère, 35ME arrivent
Le PSG demande 10 ME pour faire signer AklioucheLe PSG demande 10 ME pour faire signer Akliouche
Articles Recommandés
Om Greenwood Tourne Le Dos A Rome Il A Trouve Mieux
OM

OM : Greenwood tourne le dos à Rome, il a trouvé mieux

Lol A Un Maillon Faible Un Recrutement En Urgence Est Demande
OL

L’OL a un maillon faible, un recrutement en urgence est demandé

mercato nabil fekir au barca la bombe de la soiree icon 452209960 349383
Liga

Surprise, Nabil Fekir est libre et revient jouer en Europe

Om Un Joueur Vraiment Intransferable Existe A Marseille
OM

OM : Un joueur vraiment intransférable existe à Marseille

Fil Info

28 juin , 18:00
OM : Greenwood tourne le dos à Rome, il a trouvé mieux
28 juin , 17:30
L’OL a un maillon faible, un recrutement en urgence est demandé
28 juin , 17:00
Surprise, Nabil Fekir est libre et revient jouer en Europe
28 juin , 16:30
OM : Un joueur vraiment intransférable existe à Marseille
28 juin , 16:00
Algérie : Luca Zidane écarté à cause d'une faiblesse ingérable
28 juin , 15:30
Manu Koné se positionne, le PSG va adorer
28 juin , 15:00
OL : La FFF remercie Michele Kang d'avoir « sauvé l’Olympique Lyonnais »
28 juin , 14:30
L'ASSE négocie la signature d'un attaquant venu d'Allemagne
28 juin , 14:00
L’OM et Monaco se battent pour un gardien de Ligue 1

Derniers commentaires

Manu Koné se positionne, le PSG va adorer

Je l'aime bien moi, ce petit !

L’OM et Monaco se battent pour un gardien de Ligue 1

On peut leur vendre M Turner le meilleur gardien de la coupe du monde .

« Le PSG va assommer le football », son mercato effraie l'Europe

C notre décennie !!!

« Le PSG va assommer le football », son mercato effraie l'Europe

De toute façon, cela ne m'étonne même plus. Les titres du PSG pareil.

L’OL a un maillon faible, un recrutement en urgence est demandé

Demande à Jeanne d'Arc

Lol A Un Maillon Faible Un Recrutement En Urgence Est Demande

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading