Le PSG demande 10 ME pour faire signer Akliouche

Le PSG est sollicité sur deux dossiers en même temps au poste de milieu offensif. Kang-In Lee est demandé par l'Atlético, et sa vente provoquera la signature de Maghnès Akliouche si tout se passe comme prévu.

Pendant la Coupe du monde, cela négocie fort au Paris Saint-Germain pour un changement de taille dans son effectif. En effet, lassé de jouer les utilités même si Luis Enrique ne cache pas qu’il l’apprécie, Kang-In Lee se cherche un nouveau point de chute. La Coupe du monde est terminée pour lui et elle a été très décevante sur un plan personnel et collectif. Aller chercher du temps de jeu dans un club ambitieux est la priorité pour le Sud-Coréen, qui sait déjà où il veut évoluer la saison prochaine.

Le PSG en position de force pour Lee

L’Atlético de Madrid a déjà un accord avec le milieu offensif parisien, mais le plus dur reste à faire. Selon les dernières informations de Mundo Deportivo, le dossier s’est accéléré ce week-end. Notamment parce que le PSG a besoin de cette vente pour pouvoir boucler la signature de Maghnès Akliouche.

L’idée pour Luis Campos est de vendre au mieux Lee, afin de financer la venue de celui qui le remplacera au PSG. L’offre de l’Atlético Madrid pour Lee est désormais de 25 millions d’euros cash, et 5 ME de bonus éventuels. Paris n’en est pas satisfait, et demande 35 millions d’euros hors bonus. Une différence de 10 ME qui a son importance aux yeux du club français, qui ne veut pas brader un joueur qu’il ne retient pourtant pas.

Avec un départ de Lee pour 35 millions d’euros, le PSG estime ensuite qu’il sera facile pour lui de mettre 45 millions d’euros sur la table pour convaincre Monaco de lui vendre son international français. Une partie de poker dans laquelle le club français est pour le moment serein, sachant que Lee ne croule pas sous les offres, et qu’Akliouche se voit déjà au PSG la saison prochaine. Néanmoins, l’Atlético Madrid, coincé dans le dossier Julian Alvarez, envisage de faire une seconde offre la semaine prochaine pour s’offrir le Sud-Coréen, selon la presse espagnole.