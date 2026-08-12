PSG - Aston Villa : Les compositions (21h sur Canal+)

PSG - Aston Villa : Les compositions (21h sur Canal+)

PSG12 août , 19:52
parHadrien Rivayrand
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La composition du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves - Akliouche, Doué, Kvaratskhelia
La composition de Aston Villa : Bizot - Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen, McGinn, Kamara - Gomes - Buendia, Madjo - Hemmings
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Derniers commentaires

L’OM perd encore 15 ME, McCourt va disjoncter

J’attends foutre translucide et 2surmon nez pour m’expliquer que les joueurs ont des contrats et que voilà quoi…

PSG - Aston Villa : Les compositions (21h sur Canal+)

…Franchement ce match bof on l a deja gagné…. Ah bon ?? 😳🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

L’OM perd encore 15 ME, McCourt va disjoncter

Timber vaut 25 millions. la proposition de Porto est minable. Faire une proposition 10 millions en dessous du prix référence c'est lamentable. Höjberg partira mais certainement pas Timber. Faut savoir arrêter mister Mc Court.

PSG - Aston Villa : Les compositions (21h sur Canal+)

Franchement ce match bof on l a deja gagné cette compétition donc ...je suis peux etre devenu exigeant... mais maintenant compte que le championnat et la c1 pour moi . Apres Hâte de voir akliouche sous nos couleur !!! .

L’OM perd encore 15 ME, McCourt va disjoncter

La saignée va falloir qu'elle s'arrête à un moment aussi. Hojberg ou Timber, un des 2 doit partir OK. Mais pas les 2 non plus. Y'a des matchs à jouer il paraît...

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