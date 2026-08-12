PSG - Aston Villa : Les compositions (21h sur Canal+)

La composition du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves - Akliouche, Doué, Kvaratskhelia

La composition de Aston Villa : Bizot - Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen, McGinn, Kamara - Gomes - Buendia, Madjo - Hemmings