ASSE : Les enchèrent montent pour Lucas Stassin
Lucas Stassin

ASSE : Les enchèrent montent pour Lucas Stassin

ASSE12 août , 20:00
parClaude Dautel
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Annoncé sur le départ de l'AS Saint-Étienne avant la fin du mercato, Lucas Stassin commence à susciter l'intérêt de plusieurs clubs. L'ASSE peut se frotter les mains, car cela va faire monter le prix.
Lucas Stassin a connu une saison plus compliquée avec les Verts, et forcément aucun club ne mettra les 30 millions d'euros refusés l'an passé par les dirigeants stéphanois au moment où le Paris FC était au bord du panic-buy en fin de mercato. Cependant, l'attaquant belge a montré de belles choses durant la phase de préparation et lors de la victoire de l'ASSE le week-end dernier à Sochaux. De quoi justifier le retour de plusieurs clubs dans le dossier du joueur de 21 ans, dont la valeur est affichée à 15 millions d'euros par Transfermarkt. Cette semaine, c'est Benfica qui a pris des renseignements sur Lucas Stassin, sans que l'on sache si le club portugais est allé plus loin que cette prise de contact, Stassin pouvant succéder à Franjo Ivanovic, prêté au RC Lens. Mais ce mercredi, un club de Serie A est sorti du bois.

Stassin intéresse plusieurs clubs européens

En effet, Transferfeed révèle que Bologne, huitième de la dernière saison de Serie A à seulement trois points d'une place européenne, est également venu demander aux dirigeants de l'AS Saint-Étienne les conditions d'un éventuel transfert de Lucas Stassin, à qui il reste encore deux ans de contrat avec l'ASSE. Le site spécialisé n'indique pas quel prix est prêt à mettre le club de Bologne pour faire venir le joueur belge, qui à priori sera transféré et pas prêté. Du côté de Kilmer Sports, on peut se réjouir de cette concurrence qui s'installe, car Saint-Etienne n'est pas du tout dans l'urgence au niveau des ventes, et les dirigeants stéphanois savent que chaque jour qui passe peut faire grimper le prix de Lucas Stassin. Reste juste à ne pas pousser le curseur trop loin, car le joueur belge n'est, lui, pas décidé à jouer en Ligue 2 toute la saison.
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Derniers commentaires

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J’attends foutre translucide et 2surmon nez pour m’expliquer que les joueurs ont des contrats et que voilà quoi…

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…Franchement ce match bof on l a deja gagné…. Ah bon ?? 😳🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

L’OM perd encore 15 ME, McCourt va disjoncter

Timber vaut 25 millions. la proposition de Porto est minable. Faire une proposition 10 millions en dessous du prix référence c'est lamentable. Höjberg partira mais certainement pas Timber. Faut savoir arrêter mister Mc Court.

PSG - Aston Villa : Les compositions (21h sur Canal+)

Franchement ce match bof on l a deja gagné cette compétition donc ...je suis peux etre devenu exigeant... mais maintenant compte que le championnat et la c1 pour moi . Apres Hâte de voir akliouche sous nos couleur !!! .

L’OM perd encore 15 ME, McCourt va disjoncter

La saignée va falloir qu'elle s'arrête à un moment aussi. Hojberg ou Timber, un des 2 doit partir OK. Mais pas les 2 non plus. Y'a des matchs à jouer il paraît...

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