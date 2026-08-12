Xavi nommé sélectionneur des Pays-Bas

La Fédération néerlandaise de football a décidé de nommer Xavi au poste de sélectionneur, le technicien espagnol succède à Ronald Koeman qui avait démissionné après l'élimination des Pays-Bas en 16es de finale de la Coupe du monde face au Maroc. C'est la première fois que Xavi est à la tête d'une sélection nationale, son contrat l'engage jusqu'au Mondial 2030.