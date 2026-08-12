Xavi nommé sélectionneur des Pays-Bas

On joue plus plus dans la même cour, "les loups ne perdent pas le sommeil a cause de l opinion des chèvres..." Pas la peine de parler d eux !!!
Le jour ou tu arriveras à comprendre que le Qatar a tué la Ligue1... tu me feras signe. ^^
Par contre « inquiète déjà l Europe »…d’où il sort ça alors que la saison n a qu’à peine commencé…
Ils sont largués complet les blaireaux 😂😂🐐🐐 c'est la hOMte !!
Remy ❤️ Nasser
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We proudly present our new head coach. 🇳🇱 Welcome, Xavi Hernández! 🧡 #NothingLikeOranje #Xavi2030