L'OL a un plan pour éviter une invasion turque au Groupama Stadium

Le 26 août prochain, le stade de Lyon sera le théâtre d'un importantissime match retour de barrage de Ligue des champions entre l'OL et Fenerbahçe. Conscients que de très nombreux supporters du club stambouliote veulent venir, le club de Michele Kang tente de contrôler sa billetterie.

Il y avait 51.000 supporters lyonnais mardi soir au Groupama Stadium pour le match face au Sparta Prague, il ne fait donc aucun doute que le stade lyonnais sera comble dans deux semaines pour la réception de Fenerbahçe . Mais, du côté de l'Olympique Lyonnais, on n'a pas oublié les graves incidents de 2017 lors de la réception du Beskitas, et surtout on souhaite que Corentin Tolisso soit supporté par un maximum de fans lyonnais. Depuis que le club turc s'est qualifié pour ce barrage, les supporters de Fenerbahçe s'organisent pour avoir le maximum de places possibles, y compris en dehors du parcage qui leur sera réservé. Mais l'Olympique Lyonnais, qui avait senti le coup venir, on a déjà pris des mesures pour contrer un possible marché noir.

L'OL alerte ses abonnés

Journaliste de L'Equipe, Joël Domenighetti confirme qu'une réunion aura lieu jeudi à Lyon avec la préfecture pour gérer l'aspect pratique de l'accueil des milliers de supporters turcs, mais l'OL a déjà pris les devants au niveau de sa billetterie en ligne. Ainsi, les abonnés, qui auront le droit d'acheter quatre places, seront prévenus qu'ils seront responsables du comportement des gens à qui ils donneront ou vendront des billets. Autrement dit, si certains s'adonnent à la revente à des supporters de Fenerbahçe et que ces derniers se tiennent mal, alors l'abonné sera rattrapé par la patrouille, et possiblement privé de son abonnement pour la suite de la saison.

Concernant le grand public, et après les abonnés, l'Olympique Lyonnais vendra d'abord des places à ceux qui sont déjà venus plusieurs fois au Groupama Stadium, l'idée étant de relâcher peu à peu les tickets, tout en sachant qu'il en restera rapidement de moins en moins. Mais, connaissant le système D souvent mis en place par les supporters turcs, il y a évidemment des trous dans le filet.