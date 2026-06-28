Manu Koné se positionne, le PSG va adorer

Manu Koné se positionne, le PSG va adorer

PSG28 juin , 15:30
parGuillaume Conte
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Très à son avantage au Mondial, Manu Koné pourrait être vendu par la Roma si un club met une bonne somme. Pas très tenté par l'Atlético, le Français se verrait plutôt au PSG.
Désireux de recruter des joueurs à même de s’intégrer dans le système de Luis Enrique mais surtout d’afficher un état d’esprit irréprochable, le PSG fait la fine bouche au mercato. L’été dernier, malgré le titre européen acquis de haute lutte, Paris n’avait fait venir que deux joueurs majeurs. Au mercato qui vient d’ouvrir, cela pourrait bouger un peu plus sérieusement car Luis Enrique a reconnu que son effectif lui avait semblé un peu juste par moment, sans que cela ne l’empêche de réaliser le doublé.

Manu Koné aimerait le PSG, mais le PSG ne répond pas

Au milieu de terrain, si l’avenir de Fabian Ruiz est encore incertain, le PSG possède beaucoup de valeurs sures. Mais ajouter un joueur de premier plan est envisagé, même si cela risque de ne pas plaire à Warren Zaïre-Emery, souvent considéré comme la cinquième roue du carrosse quand tout le monde est sur le pont.
A la recherche de joueurs motivés par l’idée de rejoindre le PSG, Luis Campos va apprécier la prise de position de Manu Koné. L’international français, visiblement conscient que l’AS Roma envisage de le vendre pour récupérer une grosse somme, n’est pas séduit par l’idée de rejoindre l’Atlético de Madrid, au projet pas forcément assez ambitieux à ses yeux. Selon la Gazzetta dello Sport, d’autres destinations font rêver le milieu de terrain.
Il y a en premier lieu le PSG, mais aussi un transfert en Premier League si jamais Paris ne parvenait pas à conclure sa venue. La Roma a mis un prix de vente entre 45 et 50 millions d’euros, et vue la Coupe du monde que réalise le joueur révélé à Toulouse puis à Mönchengladbach, cela pourrait donner des idées à de nombreux dirigeants. Pour le moment, comme le précise le média italien, le PSG ne s’est pas positionné dans ce dossier. Mais cet appel du pied pourrait bien inciter Paris à étudier une telle arrivée, surtout pour un international français.
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Il est pas blacklisté c'est toi qui croit se qu on te dit

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Explique moi pourquoi il est black listé en Angleterre ? Et des offres il y en a eu 2 1 de Rome et une de Turquie ! Elle sont certes basses pour vous mais ne ce bouscule pas non plus! Toute l’Europe connaît le types c’est bien sont gros problème

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