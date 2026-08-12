L’OM perd encore 15 ME, McCourt va disjoncter

Après la volte-face de Pierre-Emile Hojbjerg, qui a finalement annulé son transfert à Newcastle, Frank McCourt a piqué une colère. Le propriétaire de l’Olympique de Marseille ne sera pas non plus ravi d’apprendre qu’un autre Marseillais fait passer ses intérêts avant ceux du club phocéen.

Les départs s’enchaînent à l’Olympique de Marseille . Après le transfert de Facundo Medina au Bayer Leverkusen, c’est Geronimo Rulli qui a officialisé son envol vers Manchester City. Viendra ensuite le tour de Nayef Aguerd qui a reçu l’autorisation de passer sa visite médicale en faveur de la Real Sociedad. Ces opérations vont alléger la masse salariale du club phocéen. Mais d’autres séparations sont encore nécessaires afin de débloquer la situation. C’est pourquoi la direction olympienne accueille l’approche du FC Porto à bras ouverts.

Les Dragons rêvent de s’offrir Quinten Timber, écrit Foot Mercato , qui décrit le Néerlandais comme leur priorité. Aucune offre concrète n’a été transmise à l’heure actuelle. Mais le journaliste Sacha Tavolieri ajoute que le club portugais a pris des renseignements sur la situation du milieu de terrain. Reste à connaître le prix fixé par l’Olympique de Marseille. De son côté, le FC Porto serait prêt à miser entre 15 et 18 millions d’euros sur le transfert de Quinten Timber. De quoi envisager une belle plus-value sur le joueur recruté pour 4,5 millions d’euros l’hiver dernier. Mais encore faudrait-il obtenir l’accord du Marseillais.

Ce n’est pas encore le cas puisque le frère du Gunner Jurriën Timber veut rester, comme il le laissait déjà entendre dans son récent entretien accordé à L’Equipe. « Je dois faire mieux, confiait-il. Je veux qu'on réalise de grands matchs, au Vélodrome notamment. On doit prendre du plaisir et en donner. » L’Olympique de Marseille peut donc faire une croix sur cette jolie recette. Ce qui risque de ne pas plaire au propriétaire Frank McCourt, déjà en colère après la volte-face de Pierre-Emile Hojbjerg.