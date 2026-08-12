Un flop invendable, l’ASSE tente le pari

Absent du groupe emmené à Sochaux samedi dernier, Igor Miladinovic n’entre pas dans les plans de l’AS Saint-Etienne. Le milieu offensif est poussé vers la sortie et ses dirigeants comptent bien récupérer une indemnité de transfert.

Alors que la saison vient de reprendre, l’effectif de l’AS Saint-Etienne compte encore des indésirables. C’est notamment le cas d’Igor Miladinovic (23 ans) qui a fini par épuiser tout son crédit dans le Forez. Arrivé à l’été 2024, le milieu offensif recruté pour 3 millions d’euros n’était apparu qu’à quatre reprises lors de son premier exercice avec les Verts. Puis son temps de jeu a nettement augmenté la saison dernière, sans que le Serbe parvienne à convaincre de manière constante.

L’ancien international Espoirs est donc poussé vers la sortie et des clubs souhaitent en profiter. Selon une information relayée par TransferFeed, la formation russe d’Akron s’intéresse à Igor Miladinovic, mais ne peut s’aligner sur les 3,5 millions d’euros réclamés. Idem pour le Partizan Belgrade qui tente de négocier un prêt avec option d’achat, alors que l’AS Saint-Etienne ne vise qu’un transfert définitif. Pas de quoi affecter la confiance du directeur sportif serbe Radosav Petrovic.