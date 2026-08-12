Six mois à Al-Hilal, Benzema se fait virer

Recruté par Al-Hilal en février dernier, Karim Benzema se retrouve déjà poussé vers la sortie. Le club saoudien souhaite éjecter l’attaquant français pour faire de la place à Victor Osimhen.

Karim Benzema risque de ne pas s’éterniser à Al-Hilal . Six après sa signature, l’attaquant de 38 ans est déjà annoncé sur le départ. Les envies de séparation ne viennent pas du Français. Ses dirigeants sont effectivement à l’origine de cette situation. Malgré ses 9 buts inscrits en 10 matchs de championnat la saison dernière, l’ancien joueur du Real Madrid n’entre plus dans les plans de ses supérieurs. Ces derniers ont peut-être été refroidis par ses pépins physiques à répétition. En tout cas, Al-Hilal a maintenant jeté son dévolu sur Victor Osimhen.

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, le vice-champion d’Arabie Saoudite a pris des renseignements sur la disponibilité de l’attaquant de Galatasaray. Les Saoudiens ont pu apprendre que l’international nigérian n’était pas retenu. Mais le club turc ne compte pas pour autant le brader. Pour racheter ses trois années de contrat, l’écurie stambouliote a fixé la barre à 65 millions d’euros. Ce n’est pas forcément un problème pour Al-Hilal qui devra surtout convaincre Victor Osimhen.

Un dernier club pour KB9 ?

A 27 ans, l’ancien buteur du LOSC n’a peut-être pas prévu de s’exiler dans l’immédiat. On peut penser que l’avant-centre recevra une offre de contrat alléchante et difficile à refuser. Al-Hilal devra également s’assurer que Karim Benzema libère bien la place prévue pour sa nouvelle priorité. Son départ peut aussi passer par une résiliation de son contrat à l’amiable étant donné que le Ballon d’Or 2022 est seulement lié à son club jusqu’en juin prochain. Quoi qu’il en soit, notre confrère n’évoque aucune intention de raccrocher les crampons pour l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais, apparemment disposé à se lancer dans une nouvelle aventure.