ICONSPORT_272058_0020
Karim Benzema

Six mois à Al-Hilal, Benzema se fait virer

Arabie Saoudite12 août , 21:30
parEric Bethsy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Recruté par Al-Hilal en février dernier, Karim Benzema se retrouve déjà poussé vers la sortie. Le club saoudien souhaite éjecter l’attaquant français pour faire de la place à Victor Osimhen.
Karim Benzema risque de ne pas s’éterniser à Al-Hilal. Six après sa signature, l’attaquant de 38 ans est déjà annoncé sur le départ. Les envies de séparation ne viennent pas du Français. Ses dirigeants sont effectivement à l’origine de cette situation. Malgré ses 9 buts inscrits en 10 matchs de championnat la saison dernière, l’ancien joueur du Real Madrid n’entre plus dans les plans de ses supérieurs. Ces derniers ont peut-être été refroidis par ses pépins physiques à répétition. En tout cas, Al-Hilal a maintenant jeté son dévolu sur Victor Osimhen.
Selon le journaliste Sacha Tavolieri, le vice-champion d’Arabie Saoudite a pris des renseignements sur la disponibilité de l’attaquant de Galatasaray. Les Saoudiens ont pu apprendre que l’international nigérian n’était pas retenu. Mais le club turc ne compte pas pour autant le brader. Pour racheter ses trois années de contrat, l’écurie stambouliote a fixé la barre à 65 millions d’euros. Ce n’est pas forcément un problème pour Al-Hilal qui devra surtout convaincre Victor Osimhen.

Un dernier club pour KB9 ?

A 27 ans, l’ancien buteur du LOSC n’a peut-être pas prévu de s’exiler dans l’immédiat. On peut penser que l’avant-centre recevra une offre de contrat alléchante et difficile à refuser. Al-Hilal devra également s’assurer que Karim Benzema libère bien la place prévue pour sa nouvelle priorité. Son départ peut aussi passer par une résiliation de son contrat à l’amiable étant donné que le Ballon d’Or 2022 est seulement lié à son club jusqu’en juin prochain. Quoi qu’il en soit, notre confrère n’évoque aucune intention de raccrocher les crampons pour l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais, apparemment disposé à se lancer dans une nouvelle aventure.
Articles Recommandés
ICONSPORT_371823_0170
PSG

Elu joueur du match, Doué « veut tout gagner cette saison »

ICONSPORT_371824_0035
Coupe d'Europe

Le PSG gagne son premier trophée et inquiéte déjà l'Europe

l om avec cornelius mais sans harit face a l asse iconsport 240541 0031 385036
OM

La grande braderie a commencé, 3 clubs contactent l'OM

city envoie 80 me pour jules kounde iconsport 258646 0182 396144
Liga

Réunion d'urgence au Barça, Koundé est concerné

Fil Info

12 août , 23:18
Elu joueur du match, Doué « veut tout gagner cette saison »
12 août , 22:56
Le PSG gagne son premier trophée et inquiéte déjà l'Europe
12 août , 22:30
La grande braderie a commencé, 3 clubs contactent l'OM
12 août , 22:00
Réunion d'urgence au Barça, Koundé est concerné
12 août , 21:32
Kvaratskhelia marque un but superbe pour le PSG (Vidéo)
12 août , 21:10
Xavi nommé sélectionneur des Pays-Bas
12 août , 21:00
L'OL a un plan pour éviter une invasion turque au Groupama Stadium
12 août , 20:30
L’OM perd encore 15 ME, McCourt va disjoncter
12 août , 20:00
ASSE : Les enchèrent montent pour Lucas Stassin

Derniers commentaires

Le PSG gagne son premier trophée et inquiéte déjà l'Europe

On joue plus plus dans la même cour, "les loups ne perdent pas le sommeil a cause de l opinion des chèvres..." Pas la peine de parler d eux !!!

PSG : Barcola commence à effrayer Liverpool

Le jour ou tu arriveras à comprendre que le Qatar a tué la Ligue1... tu me feras signe. ^^

Le PSG gagne son premier trophée et inquiéte déjà l'Europe

Par contre « inquiète déjà l Europe »…d’où il sort ça alors que la saison n a qu’à peine commencé…

Le PSG gagne son premier trophée et inquiéte déjà l'Europe

Ils sont largués complet les blaireaux 😂😂🐐🐐 c'est la hOMte !!

PSG : Barcola commence à effrayer Liverpool

Remy ❤️ Nasser

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading