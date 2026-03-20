Le PSG tue la France en coupe d'Europe, il craque

Vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, le PSG est de loin le club français le plus performant en coupe d’Europe. Mais certains estiment que la domination de Paris en France plombe les autres clubs de Ligue 1.

Eclatant vainqueur de la Ligue des Champions en 2025, le Paris Saint-Germain est toujours en lice pour le « back to back » , à savoir le fait de remporter la C1 une deuxième année consécutive. Large vainqueur de Chelsea en huitième de finale, l’équipe de Luis Enrique s’avance vers son quart de finale face à Liverpool avec un costume de large favori. Il faut dire que depuis plus d’un an, le PSG est devenu une véritable machine à broyer en Europe. Heureusement d’ailleurs pour la France que les coéquipiers d’Ousmane Dembélé sont là pour faire grimper l’indice UEFA.

Néanmoins, la surdomination du Paris Saint-Germain en Ligue 1 n’aide pas les autres clubs français à être compétitifs en coupe d’Europe. C’est en tout cas l’avis posté sur X par le journaliste espagnol Andrès Onrubia Ramos après les éliminations de Lille et de l’OL face à Aston Villa et au Celta Vigo jeudi soir en Europa League. « Le système actuel, avec un géant qui se renforce d'année en année et les autres équipes contraintes de privilégier le championnat aux compétitions européennes pour équilibrer leurs comptes en fin de saison, laisse penser que la domination du PSG est là pour durer, du moins à court terme » analyse le journaliste espagnol avant de conclure.

Le PSG tenu responsable des échecs des autres

« Auparavant, la course au titre était d'une extraordinaire parité, ce qui, indirectement, améliorait les performances des équipes françaises en compétitions européennes » estime notre confrère, lequel affirme indirectement que le Paris Saint-Germain est donc en partie responsable des galères des autres clubs de Ligue 1 en coupe d’Europe. Un avis qui ne sera évidemment pas partagé par la direction parisienne, ni par les supporters du club Bleu et Rouge, lesquels peuvent se féliciter d’avoir enfin trouvé la recette, après près de 15 ans de lourds investissements, pour devenir l’équipe européenne la plus performante.