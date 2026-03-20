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Le PSG tue la France en coupe d'Europe, il craque

PSG20 mars , 20:00
parCorentin Facy
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Vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, le PSG est de loin le club français le plus performant en coupe d’Europe. Mais certains estiment que la domination de Paris en France plombe les autres clubs de Ligue 1.
Eclatant vainqueur de la Ligue des Champions en 2025, le Paris Saint-Germain est toujours en lice pour le « back to back », à savoir le fait de remporter la C1 une deuxième année consécutive. Large vainqueur de Chelsea en huitième de finale, l’équipe de Luis Enrique s’avance vers son quart de finale face à Liverpool avec un costume de large favori. Il faut dire que depuis plus d’un an, le PSG est devenu une véritable machine à broyer en Europe. Heureusement d’ailleurs pour la France que les coéquipiers d’Ousmane Dembélé sont là pour faire grimper l’indice UEFA.
Néanmoins, la surdomination du Paris Saint-Germain en Ligue 1 n’aide pas les autres clubs français à être compétitifs en coupe d’Europe. C’est en tout cas l’avis posté sur X par le journaliste espagnol Andrès Onrubia Ramos après les éliminations de Lille et de l’OL face à Aston Villa et au Celta Vigo jeudi soir en Europa League. « Le système actuel, avec un géant qui se renforce d'année en année et les autres équipes contraintes de privilégier le championnat aux compétitions européennes pour équilibrer leurs comptes en fin de saison, laisse penser que la domination du PSG est là pour durer, du moins à court terme » analyse le journaliste espagnol avant de conclure.

Le PSG tenu responsable des échecs des autres

« Auparavant, la course au titre était d'une extraordinaire parité, ce qui, indirectement, améliorait les performances des équipes françaises en compétitions européennes » estime notre confrère, lequel affirme indirectement que le Paris Saint-Germain est donc en partie responsable des galères des autres clubs de Ligue 1 en coupe d’Europe. Un avis qui ne sera évidemment pas partagé par la direction parisienne, ni par les supporters du club Bleu et Rouge, lesquels peuvent se féliciter d’avoir enfin trouvé la recette, après près de 15 ans de lourds investissements, pour devenir l’équipe européenne la plus performante.

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Le PSG tue la France en coupe d'Europe, il craque

mdr. vous achetez Kvara 70M au mercato d hiver..... soit sur 1 joueur. plus que le budget des 9 plus petits du championnat..... AVEC QUEL argent tu penses que ces clubs peuvent acheter comme le PSG? le PSG a depensé plus de 4 milliards.... en plus en magouillant sur les trasferts comme avec Ney ou Mbappé, sur les contrats sponsoring pour passer a coté du FPF. ou en chiant sur les regles, sanctionnés ok , mais les joueurs etaient deja la... donc bon.... en plus c est pas 1 equipe, mais bien 2 qu il faut pour pouvoir tenir champ et COUPE D EUROPE.... seul le fric du Qatar permet ca. Avec 5 changements, les nvx formats et les tirages magouillés, tout est fait pour que ces clubs n arrivent pas au bout

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non tout est clean au PSG ;)

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Dis à ton agent de se calmer et tu es prolongé.Mais tu ne vaux pas Warren Emery donc n'exigez pas le même traitement.Tu peux trouver ta place dans ce groupe et evoluer mais calme toi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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