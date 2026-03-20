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PSG : Mayulu au bord du divorce

PSG20 mars , 15:30
parNathan Hanini
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Buteur contre Chelsea ce mardi soir en Ligue des champions lors de la victoire 3-0 du Paris Saint-Germain, Senny Mayulu doit désormais poursuivre les négociations autour de son contrat avec le club de la capitale. Son entourage a tenu à répondre à certaines accusations à l’encontre du titi parisien.
Pour sa 75e sous le maillot parisien, Senny Mayulu s’est offert un beau cadeau avec un but face à Chelsea en Ligue des champions ce mardi soir. Pour ce huitième de finale retour, le club de la capitale a étrillé le club anglais à Stamford Bridge (3-0). De son côté, le titi parisien a inscrit son cinquième but de la saison TCC. Si au centre du rectangle vert tout se passe bien, en dehors, sa prolongation de contrat agite le vainqueur de la Ligue des champions. L’international espoirs français n’a plus qu’un an de contrat au sein de son club formateur. Mais les négociations ne sont pas un long fleuve tranquille.

Mayulu s’est senti jeté sous le bus

Dans son édition du jour, le journal l’Equipe fait le point sur la situation contractuelle de Senny Mayulu. Au sein du quotidien français, l’entourage du joueur déplore les fuites et les rumeurs lancées sur les émoluments du titi parisien. « Une version catégoriquement rejetée par son clan […] Le « titi » a, selon ses proches, eu l'impression d'avoir été "jeté sous un bus", » précise l’Equipe. De son côté, le joueur de 19 ans ne cache pas son amour du Paris Saint-Germain et sa joie de travailler sous les ordres de Luis Enrique. Néanmoins, si le temps est au calme et à la reprise des discussions, le mois de février a laissé des traces dans les nouvelles relations entre Mayulu et le club de la capitale. Le natif du Blanc-Mesnil a encore quelques semaines avant l’ouverture du marché estival, moment où tout devrait s’accélérer concernant son avenir.

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si ça c est pas CHIER sur l OL !

OL : Daniel Riolo craint la catastrophe totale

@footeux lucide Bé ui, tu es bien un gros footix rageux qui NE connait rien au foot... Tu savais mm tellement que Moreira, Sulc, et voir Himbert aller être blesser, tu savais qu'on aurais pas de joueurs d'attaques pendant + d'un mois, ce qui correspond largement à notre mauvaises séries actuelles. Si tu connaitrais si bien le foot, tu reconnaitrais que si tu enlèves 4 voir 5 joueurs de l'attaques DANS CHAQUE EQUIPE (sauf à l'OM juste un seul suffit), ça fera la meme chose. Enfin bon, on verra à la fin hein...

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Sérieux???.Le PSG a un banc dont.la majorite des clubs de L1 se satisferait de l'aligner chaque semaine comme groupe principal. Quant on dispose fun budget >800M€ le club doit pouvoir défendre sa place en L1 et en LDC. Autre question est ce que son concurrent en LDC fait la même requête??

PSG-TFC programmé le vendredi, Luis Enrique allume la LFP

on est l'équipe avec le plus d'internationaux, on est pas épargné par les blessures, on est en lice en C1 (nous...) et la LFP nous fait ce coup la ? mais la blague ! vive l'amateurisme,

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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