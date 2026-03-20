PSG : Mayulu au bord du divorce

Buteur contre Chelsea ce mardi soir en Ligue des champions lors de la victoire 3-0 du Paris Saint-Germain, Senny Mayulu doit désormais poursuivre les négociations autour de son contrat avec le club de la capitale. Son entourage a tenu à répondre à certaines accusations à l’encontre du titi parisien.

Pour sa 75e sous le maillot parisien, Senny Mayulu s’est offert un beau cadeau avec un but face à Chelsea en Ligue des champions ce mardi soir. Pour ce huitième de finale retour, le club de la capitale a étrillé le club anglais à Stamford Bridge (3-0). De son côté, le titi parisien a inscrit son cinquième but de la saison TCC. Si au centre du rectangle vert tout se passe bien, en dehors, sa prolongation de contrat agite le vainqueur de la Ligue des champions. L’international espoirs français n’a plus qu’un an de contrat au sein de son club formateur. Mais les négociations ne sont pas un long fleuve tranquille.

Mayulu s’est senti jeté sous le bus

Dans son édition du jour, le journal l’Equipe fait le point sur la situation contractuelle de Senny Mayulu. Au sein du quotidien français, l’entourage du joueur déplore les fuites et les rumeurs lancées sur les émoluments du titi parisien. « Une version catégoriquement rejetée par son clan […] Le « titi » a, selon ses proches, eu l'impression d'avoir été "jeté sous un bus", » précise l’Equipe. De son côté, le joueur de 19 ans ne cache pas son amour du Paris Saint-Germain et sa joie de travailler sous les ordres de Luis Enrique. Néanmoins, si le temps est au calme et à la reprise des discussions, le mois de février a laissé des traces dans les nouvelles relations entre Mayulu et le club de la capitale. Le natif du Blanc-Mesnil a encore quelques semaines avant l’ouverture du marché estival, moment où tout devrait s’accélérer concernant son avenir.