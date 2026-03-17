LdC : Le PSG gifle encore Chelsea !

Huitième de finale retour de la Ligue des champions

Stamford Bridge

Chelsea-PSG 0-3 (aller 2-5)

Buts : Kvaratskhelia (6e), Barcola (14e), Mayulu (62e) pour le PSG

Comme au match aller, le PSG a été impitoyable devant les buts adverses. Les Parisiens l'ont emporté 3-0 pour valider leur place en quarts et envoyer un message à l'Europe.

Depuis 2017, le Paris Saint-Germain reste méfiant avant un match retour avec trois buts ou plus d'avance. Néanmoins, les Parisiens n'avaient pas le temps de cogiter. Ils trouvaient la faille d'entrée. Une longue relance profitait à Kvaratskhelia qui se jouait de Sarr avant de tromper Sanchez. Sur un nouveau contre, Barcola enfonçait le clou d'une belle reprise en lucarne. Chelsea poussait ensuite mais se montrait trop maladroit. Safonov sortait quelques arrêts déterminants pour laisser les Blues à distance.

Après le repos, Chelsea avait souvent le ballon et tentait sa chance sans conviction. Il faut dire que le portier russe du PSG faisait un match impeccable. Paris inscrivait même un troisième but via Mayulu d'une frappe puissante et placée. Impuissant, Chelsea cédait 3-0 face à un PSG retrouvé et de nouveau inquiétant pour les autres cadors européens.