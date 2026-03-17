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LdC : Le PSG gifle encore Chelsea !

Ligue des Champions17 mars , 22:50
parMehdi Lunay
4
Huitième de finale retour de la Ligue des champions
Stamford Bridge
Chelsea-PSG 0-3 (aller 2-5)
Buts : Kvaratskhelia (6e), Barcola (14e), Mayulu (62e) pour le PSG
Comme au match aller, le PSG a été impitoyable devant les buts adverses. Les Parisiens l'ont emporté 3-0 pour valider leur place en quarts et envoyer un message à l'Europe.
Depuis 2017, le Paris Saint-Germain reste méfiant avant un match retour avec trois buts ou plus d'avance. Néanmoins, les Parisiens n'avaient pas le temps de cogiter. Ils trouvaient la faille d'entrée. Une longue relance profitait à Kvaratskhelia qui se jouait de Sarr avant de tromper Sanchez. Sur un nouveau contre, Barcola enfonçait le clou d'une belle reprise en lucarne. Chelsea poussait ensuite mais se montrait trop maladroit. Safonov sortait quelques arrêts déterminants pour laisser les Blues à distance.
Après le repos, Chelsea avait souvent le ballon et tentait sa chance sans conviction. Il faut dire que le portier russe du PSG faisait un match impeccable. Paris inscrivait même un troisième but via Mayulu d'une frappe puissante et placée. Impuissant, Chelsea cédait 3-0 face à un PSG retrouvé et de nouveau inquiétant pour les autres cadors européens.
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- Le fond: c'est logique. Le Sénégal a triché en quittant le terrain 20 minutes. Ça a beaucoup joué sur Diaz qui rate son peno aussi a cause de ça - La forme: 1 mois et demi après c'est trop long. Ça aurait dû intervenir dans la soirée ou le lendemain

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En plus du résultat il y a la manière. 👏👏👏 au PSG

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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