Ligue 1
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L1 : Programme TV et résultats de la 29e journée

Ligue 110 avr. , 00:00
parAlexis Rose
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29e journée de Ligue 1 :
Vendredi 10 avril
19h00 : Paris FC - Monaco (sur Ligue 1+)
21h05 : Olympique de Marseille - Metz (sur Ligue 1+)
Samedi 11 avril
19h00 : AJ Auxerre - FC Nantes (sur Ligue 1+)
21h05 : Stade Rennais - SCO Angers (sur Ligue 1+)
Dimanche 12 avril
17h15 : Toulouse FC - Lille OSC (sur Ligue 1+ 4)
OGC Nice - Le Havre AC (sur Ligue 1+ 6)
20h45 : Olympique Lyonnais - FC Lorient (sur Ligue 1+)
Mercredi 13 mai
RC Lens - Paris Saint-Germain
Stade Brestois - Strasbourg

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
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Derniers commentaires

Nouveau logo, l'OM donne enfin la vraie raison

Non mais c'est vrai que c'était le moment d'encore se mettre à dos les supporters. Quand on change de logo, on en choisit un et on fait un sondage auprès des supporters pour voir si ça leur convient car la c'est l'identité même du club auquel ils touchent et il et dit qu'il n'y a plus le "Droit Au But" et l'étoile sur certains produits dérivés. Rien de plus débile encore, l'étoile c'est la preuve, le symbole du plus gros trophée que l'OM ai gagné, la plus grosse fierté qui justement fait vendre si on pense marketing et eux l'enlèvent non mais les génies. C'est pas un supporter de Paris ou de Lyon qui c'est introduit dans l'équipe marketing de l'OM et qui a glissé cette idée pour trollé ? Car à se niveau, c'est se tirer une balle dans le pied tout seul. Déjà quand le Qatar est arrivé et a changé celui de Paris, il voulait enlevé le St Germain du nom ou la fleur de lys je sais plus mais les supp on gueulés et ils l'ont laissé, il est pas impossible que ça fasse pareil à l'OM si les supporters maintiennent leur colère !!!

Mercato : Milan pousse Rafael Leao au Barça

Non mais sérieusement c'est quoi cet article ? Le Barça ne peut pas lever l'option d'achat à 30 millions mais vont mettre 65 au minimum pour Leao

Ni Yamal, ni Mbappé, le favori du prochain Ballon d’Or dévoilé

Mais non !... Tous les candidats au ballon d'or devraient être tous du PSG. Non mais... c'est quoi ces conneries !? Nasser ne va pas être content ! ^^

Ni Yamal, ni Mbappé, le favori du prochain Ballon d’Or dévoilé

Olise plutôt …

Nouveau logo, l'OM donne enfin la vraie raison

Logo vraiment nul et honteux zéro pointé

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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