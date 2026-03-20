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PSG-TFC programmé le vendredi, Luis Enrique allume la LFP

PSG20 mars , 13:40
parCorentin Facy
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Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a fustigé le choix de la LFP de programmer le match entre le PSG et Toulouse au vendredi 3 avril prochain au retour de la trêve internationale.
Les joueurs du Paris Saint-Germain n’auront aucun répit entre la fin de la trêve internationale et la reprise de la Ligue 1. Alors que tout l’effectif ou presque est concerné par les sélections nationales, le club de la capitale sera sur le pont dès le vendredi 3 avril pour disputer la 28e journée de Ligue 1 contre Toulouse au Parc des Princes. Certains joueurs vont subir de longs déplacements, y compris certains Européens qui vont jouer aux Etats-Unis dans l’optique de préparer la Coupe du monde 2026.
Pour les joueurs du PSG qui vont effectuer de longs voyages, il sera par conséquent difficile de jouer dès le vendredi face à Toulouse. C’est la raison pour laquelle Luis Enrique a fustigé cette programmation de la part de la LFP face à la presse avant le déplacement à Nice. « Mes joueurs vont revenir jeudi (à l'entraînement), on a match le vendredi contre Toulouse, c'est sympa…! » a pesté l’entraîneur espagnol avant de poursuivre. « Sur cette trêve, les joueurs partent tous. Ce que je pense, c’est que ce n’est pas positif c’est de jouer vendredi. Certains jouent le mercredi au USA, arrivent le jeudi à Paris et tu dois jouer le vendredi Toulouse » s’est agacé Luis Enrique, très mécontent de cette programmation de la LFP.

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Quant à savoir si Lens acceptera de reporter son match de Ligue 1 entre le quart de finale aller et le quart de finale retour de Ligue des Champions du PSG, l’ancien coach du Barça a été honnête en se mettant à la place des Sang et Or. « Chaque équipe cherche à trouver les meilleurs conditions pour jouer la compétition mais on peut comprendre l'intérêt de chaque équipe » a glissé Luis Enrique, précisant qu’il n’avait pas encore de réponse définitive de la part du RC Lens pour savoir si ce match de Ligue 1 initialement prévu le 11 avril prochain à Bollaert sera reporté ou non.
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Sérieux???.Le PSG a un banc dont.la majorite des clubs de L1 se satisferait de l'aligner chaque semaine comme groupe principal. Quant on dispose fun budget >800M€ le club doit pouvoir défendre sa place en L1 et en LDC. Autre question est ce que son concurrent en LDC fait la même requête??

PSG-TFC programmé le vendredi, Luis Enrique allume la LFP

on est l'équipe avec le plus d'internationaux, on est pas épargné par les blessures, on est en lice en C1 (nous...) et la LFP nous fait ce coup la ? mais la blague ! vive l'amateurisme,

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Et pourtant, dieu sait qu'il a raison. N'imprte qui qui a fait de la compétition a n'importe niveau quel le sait très bien.

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Retourne pas le bordel mon grand... t'es juste pas credible et t'as retourné ta veste, point barre!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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