Mika Godts à Liverpool, le PSG n'en revient pas

Mika Godts à Liverpool, le PSG n'en revient pas

PSG03 août , 12:20
parCorentin Facy
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Liverpool est de loin le plus gros concurrent du PSG sur ce mercato estival et cela se confirme sur le dossier Mika Godts puisque les Reds rêvent de faire venir l’international belge de l’Ajax Amsterdam.
En concurrence avec le Paris Saint-Germain pour le transfert de Yan Diomandé avant que les deux clubs ne lâchent finalement l’affaire, Liverpool est de nouveau sur une cible du double champion d’Europe en titre au mercato. En parallèle de la piste Bradley Barcola, ailier… du PSG, le club de la Mersey s’intéresse maintenant à Mika Godts. Ce week-end, on apprenait que Paris avait dégainé 45 millions d’euros pour s’offrir l’ailier belge, une offre que l’Ajax juge insuffisante puisque le club néerlandais réclame à ce stade 60 millions d’euros.

Liverpool s'immisce dans le dossier Mika Godts

Un désaccord entre les deux club qui pourrait profiter à Liverpool selon Give me Sport. Et pour cause, le champion d’Angleterre 2025 devrait vite passer à l’offensive pour tenter de détourner Mika Godts du Paris SG selon le média anglais. Un intérêt qui risque de ne pas plaire aux dirigeants parisiens, lesquels sont confrontés à Liverpool dans chaque dossier du mercato ou presque. Reste que pour Mika Godts, la tendance est bien à un transfert au Paris Saint-Germain puisque le Belge a déjà donné son accord au club Bleu et Rouge. Il est à ce stade très improbable de voir Godts changer d’avis et filer du côté de Liverpool.
Dès lors, difficile de comprendre l’objectif des Reds, si ce n’est crisper le PSG et compliquer encore davantage les négociations pour le transfert de Bradley Barcola. Car pour le coup, l’ailier français formé à l’OL est lui la grande priorité d’Andoni Iraola pour renforcer l’attaque de Liverpool. Comme indiqué par ailleurs, aucun accord n’a pour l’instant été trouvé entre le PSG et le pensionnaire d’Anfield pour le transfert de l’ailier français de 24 ans. L’écart entre la valorisation de Liverpool et celle du champion de France en titre est pour l’instant trop grande pour aboutir à un accord. Une situation inconfortable pour Barcola, en fin de contrat avec le PSG en juin 2028 et qui refuse de prolonger dans la capitale française.

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nappleon87, ou as tu vu que j'ai dit que les sardines ont fit honneur? J'ai dit que eux au moins s'y sont qualifié sur les 7 derniers championnats, ils n'ont pas "zero participation".... C'est tout!! Mais apres tu peux extrapoler si tu veux, moi je n'ai pas dit ca du tout, salut le tout bon

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J'en vois d'ici en PLS.... Flaco, Valdo, Olivier Aton, j'en passe et des meilleurs....Pour moi, ca serait mérité, amplement mérité

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Oui ils ont fait honneur l'OM 🤣🤣 toi t'es un bon

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comme si tu connaissais a part sur BFM..... viens et arrete de regarder la tv

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