Le PSG se moque de 280ME avec l'accord de ses deux stars

Face aux rumeurs insistantes envoyant Vitinha et João Neves au Real Madrid, le superagent portugais Jorge Mendes a fait une déclaration catégorique au sujet de ses deux clients, lesquels ne quitteront pas le PSG cet été.

Avant sa réélection à la présidence du Real Madrid, Florentino Pérez avait fait une grande annonce au sujet du prochain mercato estival. Le dirigeant madrilène préparait ainsi une offre de 150 millions d'euros pour recruter une star mondiale du football. De nombreuses spéculations ont donc circulé, étant donné qu'il n'avait pas donné le moindre indice sur l'identité de cette fameuse recrue.

Selon certains, il s'agissait de Michael Olise, alors que pour d'autres, Pérez visait plutôt le recrutement de João Neves ou de Vitinha, les deux milieux de terrain portugais du Paris Saint-Germain . Et finalement, on a eu l'officialisation mardi que Madrid voulait Julian Alvarez, mais que l'Atlético de Madrid avait refusé cette offre , les Colchoneros étant même très moqueurs à l'encontre de leur voisin. Pour en revenir à Joao Neves et Vitinha, l'agent des deux stars portugaises du PSG a mis un terme à toutes les supputations qui pourraient sortir cet été. Même si la vente des deux joueurs pourrait rapporter 280 millions d'euros à Paris, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos n'ont aucune intention de céder les deux joueurs.

Vitinha et João Neves, c'est non !

Dans des propos relayés par Fabrizio Romano, Jorge Mendes a rapidement mis un stop à toutes les rumeurs envoyant l'un de ses deux clients au Real Madrid. « Vitinha et João Neves n'ont jamais été une option pour qui que ce soit. Ils sont intouchables au Paris Saint-Germain et sont vraiment très, très heureux au PSG. Ils continueront d'y remporter beaucoup de trophées », a-t-il annoncé. Une sortie forte qui devrait rassurer les supporters parisiens : leurs deux maestros de l'entrejeu ne partiront pas cet été.

Une aubaine aussi et surtout pour Luis Enrique, lequel va pouvoir continuer au moins une saison supplémentaire de bénéficier du talent de ses deux milieux de terrain portugais. C'est avec eux qu'il a remporté les deux dernières Ligue des champions, et c'est visiblement avec eux qu'il tentera d'aller en chercher une troisième à l'issue de la saison prochaine. Pour le Real Madrid, il faudra en tout cas aller voir ailleurs car à Paris, il n'y a rien à voir.