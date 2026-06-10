Le PSG se moque de 280ME avec l'accord de ses deux stars

je me demande bien ce que Qatar en a à faire de l'OM....
Du coup, t'explique comment que les supporters du Fc Sochaux qui est un super centre de formation et un club mythique en France ne sont pas hautains??? Pourtant il y a 3 joueurs en equipe de france formé dans ce club??
Ce club part en vrille...
On se dirige tout droit vers l'ouverture d'une cagnotte Leetchi du côté des Marseillais.
Tant que le club Qatari sera en France, la mafia Uefa et Fifa réunis, fera ce qu'elle veudra, avec l'appui des toutous, ligue et fédération. 🤷
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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