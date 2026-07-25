Suzuki

Le PSG va écœurer Safonov et Chevalier

PSG25 juil. , 20:30
parEric Bethsy
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Satisfait des performances de Matvey Safonov, le Paris Saint-Germain n’écarte pas l’idée de le mettre en concurrence la saison prochaine. Après le Français Lucas Chevalier, c’est une future recrue qui pourrait menacer le poste du Russe.
Et si le Paris Saint-Germain recrutait un deuxième gardien cet été ? Après le jeune Italien Alessandro Longoni (18 ans), arrivé libre en provenance de l’AC Milan, le club de la capitale a bien un œil sur Zion Suzuki (23 ans). La presse transalpine confirme l’intérêt parisien pour le portier de Parme aperçu durant l’été. Lors de la Coupe du monde 2026, l’international japonais s’est effectivement montré à son avantage. Ce qui explique en partie le tarif fixé par ses dirigeants.

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La Gazzetta dello Sport évoque un prix minimum estimé à 30 millions d’euros pour racheter ses trois années de contrat. A priori, ce n’est pas le genre de montant que l’on dépense pour un simple gardien remplaçant. Si le Paris Saint-Germain venait à miser aussi gros sur Zion Suzuki, ce serait sans doute pour en faire un concurrent du titulaire Matvey Safonov. L’information n’est donc pas rassurante pour le Russe. Mais elle l’est encore moins pour Lucas Chevalier. Rétrogradé la saison dernière, le Français serait probablement poussé vers la sortie en cas d’arrivée d’un gardien comme Zion Suzuki.
L’international tricolore, que l’on imagine affecté par son absence dans la liste de Didier Deschamps pour le Mondial 2026, prendrait encore un sacré coup sur la tête. Lui qui a décidé de rester au Paris Saint-Germain afin de se battre pour récupérer la place de numéro 1. « Il nous a dit avant la Coupe du monde qu'il voulait rester. Et on était très contents de l'entendre, confiait récemment un dirigeant parisien à L’Equipe. On verra si ce sera toujours le cas. Dans un mercato, tout est possible... » Y compris un départ forcé en fin de mercato, au moment où la plupart des clubs ont déjà choisi leur dernier rempart.
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