Le PSG va écœurer Safonov et Chevalier

Satisfait des performances de Matvey Safonov, le Paris Saint-Germain n’écarte pas l’idée de le mettre en concurrence la saison prochaine. Après le Français Lucas Chevalier, c’est une future recrue qui pourrait menacer le poste du Russe.

Et si le Paris Saint-Germain recrutait un deuxième gardien cet été ? Après le jeune Italien Alessandro Longoni (18 ans), arrivé libre en provenance de l’AC Milan, le club de la capitale a bien un œil sur Zion Suzuki (23 ans). La presse transalpine confirme l’intérêt parisien pour le portier de Parme aperçu durant l’été. Lors de la Coupe du monde 2026, l’international japonais s’est effectivement montré à son avantage. Ce qui explique en partie le tarif fixé par ses dirigeants.

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La Gazzetta dello Sport évoque un prix minimum estimé à 30 millions d’euros pour racheter ses trois années de contrat. A priori, ce n’est pas le genre de montant que l’on dépense pour un simple gardien remplaçant. Si le Paris Saint-Germain venait à miser aussi gros sur Zion Suzuki, ce serait sans doute pour en faire un concurrent du titulaire Matvey Safonov. L’information n’est donc pas rassurante pour le Russe. Mais elle l’est encore moins pour Lucas Chevalier. Rétrogradé la saison dernière, le Français serait probablement poussé vers la sortie en cas d’arrivée d’un gardien comme Zion Suzuki.