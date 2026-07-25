OM : Genesio rêve de battre Lyon, mais plus d'entraîner l'OL

OM : Genesio rêve de battre Lyon, mais plus d'entraîner l'OL

OM25 juil. , 21:00
parClaude Dautel
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Après Rennes et Lille, c'est désormais comme entraîneur de l'Olympique de Marseille que Bruno Genesio fera le déplacement en Ligue 1 au Groupama Stadium. Malgré toute l'affection qu'il a pour le club de la capitale des Gaules, le natif de Lyon espère faire mal à son ancienne équipe.
Vivement critiqué, et même pris à partie en famille dans les rues lyonnaises, Bruno Genesio avait quitté l'Olympique Lyonnais par la petite porte, Jean-Michel Aulas cédant à une partie des supporters. Depuis, l'entraîneur français a mené sa carrière comme il l'entendait, d'abord à Rennes, puis à Lille, avant finalement de rejoindre l'Olympique de Marseille. Bruno Genesio le sait, la rivalité est énorme entre l'OL et l'OM, et ses oreilles risquent de siffler très fort lorsque le club phocéen se déplacera au Groupama Stadium.
Mais, même s'il est né à Lyon et qu'il a grandi comme joueur puis comme entraîneur, à l'OL, le technicien de 59 ans aura les crocs pour battre la formation de Paulo Fonseca cette saison alors qu'il sera aux commandes de l'Olympique de Marseille. C'est ce que confie, dans L'Equipe, un ami lyonnais de Bruno Genesio.

Genesio a définitivement tourné la page OL

Ancien joueur de la réserve de l'Olympique Lyonnais, et désormais restaurateur, Gil Poulet annonce la couleur concernant son ami. « C'est quelqu'un qui va à des endroits pour remonter le club avec lequel il s'engage. Il a marqué des points partout où il est passé. Ce qui le motive, c'est d'aller là où on ne l'attend pas. Il ne veut pas être tranquille. Il est très bien entouré. Il sent bien les choses. Il ne lâchera pas le morceau. Je suis optimiste car il sait gérer un vestiaire. Quand il reviendra jouer à Lyon, il aura les dents longues et ce sera pour l'emporter. Mais jamais il ne le dira. Il n'en pensera pas moins, prévient ce proche de Bruno, qui estime que le retour de Genesio à Lyon comme entraîneur est impossible à envisager. Il ne reviendra jamais à l'OL »

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