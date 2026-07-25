En secret le PSG prépare le coup du siècle avec Rodri

Le PSG sait être discret quand il le faut, et c'est clairement le cas dans le dossier Rodri. Selon plusieurs sources, les champions d'Europe ont noué des contacts avec Manchester City afin de connaître les conditions d'un transfert de la star espagnole.

Tandis que le Real Madrid s'est invité dans le dossier Diomandé, tout en ayant un oeil plus qu'attentif sur la situation de Michael Olise, le Paris Saint-Germain n'est pas en reste. Car au moment même où Rodri est cité comme proche des Merengue, plusieurs médias, dont RMC, révèlent que très discrètement Luis Campos a noué des contacts avec les dirigeants de Manchester City pour savoir ce qu'il en est concernant l'avenir du champion du monde, lequel n'a plus qu'un an de contrat avec les Cityzens. Et la réponse du club anglais semble ferme à cet instant du mercato , puisque City est disposé à laisser partir Rodri libre dans un an s'il ne prolonge pas son engagement.

Rodri espère avoir un bon de sortie

Après le départ de Pep Guardiola, qui a joué un rôle déterminant dans sa venue en Premier League, Rodri, a retrouvé son meilleur niveau au fur et à mesure durant le Mondial et il serait prêt à quitter Manchester City, malgré les offres de prolongation. Cette situation laisse envisager une grosse prise de tête, ce qui a incité le PSG à prendre des renseignements alors que le Real Madrid laisse filtrer un possible accord déjà trouvé avec le champion du monde de 30 ans. Selon Fabrice Hawkins, même si cette opération ne sera pas simple à formaliser pour les doubles champions d'Europe, le Paris Saint-Germain pourrait profiter de la situation madrilène, Florentino Perez ayant besoin de cash pour finaliser de nombreuses opérations, alors même que Madrid n'a pas venu une seule de ses stars.

Pour certains observateurs, cette opération initiée par le Paris Saint-Germain pourrait être la réponse du club de la capitale à l'entrée en force du Real Madrid dans le dossier Yan Diomandé. Une bataille à distance entre deux ogres européens, prêts à se rendre coup pour coup avant la fin du mercato. Car si du côté espagnol, on ne veut pas attendre une saison de plus avant de gagner de nouveau la Ligue des champions, au PSG on souhaite montrer au club de Kylian Mbappé que désormais Paris est en mesure de s'inviter dans la totalité des dossiers les plus chauds du mercato.