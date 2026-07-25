L'OM prend une claque contre Nice

T’as des gros soucis dans ta tête toi !
Super joueuse ! On a déjà hâte !
Bienvenue a elle ! Super joueuse !
Non c'est pas un club a suivre, on s'en fout en fait. Et me dites pas que si j'ai posté c'est que je ne m'en fout pas.
Les rageuses lyonnaise si dessous.. J'adore... Il manque plus que le soi disant bad gones, qui tent le bras devant son écran
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🎞️ Le 3e pour Nice ! Et toujours aucun but marseillais… 😔 0️⃣-3️⃣ #TeamOM | #OMOGCN