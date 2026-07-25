L'OM prend une claque contre Nice

Dans le cadre des matchs de préparation, l'OM recevait l'OGC Nice ce samedi à la Commanderie, et disputé à huis-clos. Marseille a été balayé 0-3 par les Azuréens.

Sur une pelouse détrempée en raison du déluge pendant la première période, l'équipe de Bruno Genesio s'est inclinée 3-0 avec des buts signés Mantsounga (20e) Diop (41e) et Camara (67e). Bien évidemment il ne s'agit que d'un match amical, et il serait hâtif de tirer des conclusions, notamment pour l'Olympique de Marseille, car il reste encore un mois de préparation. Mais c'est clair qu'il y a tout de même du travail du côté du club phocéen, où des renforts sont également attendus.