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L’Atlético traite le Real de voleur

Liga09 juin , 22:28
parGuillaume Conte
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Le championnat d'Espagne part complètement en vrille cet été, et l'Atlético s'attaque aussi bien au Barça qu'au Real Madrid.
Depuis la fin de la saison, l’Atlético de Madrid est déchainé sur ses réseaux sociaux, et tout le monde en prend pour son grande. Il y a quelques jours, c’était le FC Barcelone et les rumeurs autour de la signature de Julian Alvarez qui provoquaient la colère des dirigeants madrilènes. Ces derniers prenaient alors d’assaut les réseaux sociaux pour annoncer, sur un ton bien exagéré, que Pedri, Yamal et Raphinha voulaient rejoindre l’Atlético et quitter le Barça. Une façon de faire savoir que cette guerre en coulisses pour convaincre l’Argentin de signer en Catalogne ne plaisait pas.
Mais ce n’est rien à côté de ce que le Colchoneros ont envoyé à Florentino Pérez et au Real Madrid. Dans un communiqué salé, l’Atlético a répondu au message du club merengue, qui stipulait que son offre de 150 ME pour se payer Alvarez avaient été étudiée puis refusée par le voisin madrilène. Ce n’est pas du tout la version de l’Atlético, remonté comme un coucou et qui a démonté les arguments de Florentino Pérez, remis à sa place de manière musclée par la formation de Diego Simeone.

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« Communiqué officiel avec nos précisions concernant le communiqué officiel de nos voisins du Real Madrid : 1) Vous avez coupé la vidéo du Pape dans laquelle il disait qu’il était aussi supporter de l’Atlético. 2) Vous avez sans doute confondu politesse et gratitude, mais pour qu’il n’y ait aucun doute : nous ne vous remercions de rien. 3) Nous n’étudions ni n’évaluons aucune offre concernant Julián. 4) Comment ne pas bien s’entendre avec vous, alors que vous nous faites rire encore plus que le FC Barcelone ? P.S.: Puisque vous entretenez de bonnes relations avec votre nouveau président, voyez si vous pouvez arrêter de "voler" des joueurs de notre centre de formation. Merci beaucoup Real Madrid », ont envoyé les dirigeants de l’Atlético, qui démontrent bien qu’ils détestent bien moins le Barça que le Real, quitte à choisir.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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