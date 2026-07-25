Bordeaux en Ligue 1 « dans 5 ans », l'espoir revient

Les Girondins de Bordeaux ont fait appel de la décision de la DNCG, confirmée en appel, de renvoyer le club de Gérard Lopez en régional compte tenu d'une situation comptable désastreuse. Les candidats à la reprise ont, eux, des rêves plus ambitieux.

Bénéficiant de l'étonnant soutien du tribunal de commerce de Bordeaux, qui n'a jamais manqué d'apporter sa confiance aux différents projets de Gérard Lopez, le club au scapulaire pense encore pouvoir convaincre le CNOSF que les Girondins méritent d'être sauvés et de retrouver leur place en National. Pour cela, les espoirs bordelais sont désormais sur les épaules du projet mené par Sparta Capital. Un projet et des candidats au rachat du club qui s'avancent pour le moins discrètement, même si ces dernières heures ils ont laissé filtrer que l'apport des capitaux pour reprendre les Girondins était proche d'être bouclé. Un signal positif, s'il se confirme, et qui ne serait que la première étape pour le fonds d'investissement basé à Londres.

Sparta Capital s'emballe déjà